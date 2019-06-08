Gündem Muhalefet S-400de ABDyle birlikte
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
POLİTİKA

Muhalefet S-400’de ABD’yle birlikte

Areda Araştırma’nın anketine göre vatandaşlar Rusya’dan S-400 alımını destekliyor. Muhalefetin ise ABD’yle paralel tutum alıp itiraz etmesi dikkat çekiyor. Kılıçdaroğlu, “Değişik ülkelerden silah alırsanız bu gelecek açısından olumlu sonuçlar doğurmaz” yorumunu yaptı. HDP, hem S-400 hem F-35’lerin alınmasına karşı çıkıyor. İyi Parti Genel Başkanı Akşener de füzelerin depoda çürüyeceğini savundu.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener
Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener

Türkiye’nin hava savunma ihtiyacı için hayati öneme sahip S-400’lerin alımına vatandaşlardan tam destek gelirken, muhalefetin tavrı ise dikkat çekti. Areda Araştırma tarafından yapılan ve yaklaşık 9 bin kişinin katıldığı ankete göre, vatandaşlar S-400 füze savunma sistemi alımını güçlü şekilde desteklerken, muhalefet ise bu alıma keskin bir dille karşı çıkıyor.

S-400 Hava Savunma Sistemi

OLUMSUZ SONUÇLAR DOĞURURMUŞ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin, “Şimdi bir ülkenin silah sistemleri arasında uyum olması lazım. Birbirini tamamlayan sistemler olması lazım. Değişik ülkelerden farklı silahlar alırsanız bu gelecek açısından olumlu sonuçlar doğurmaz” ifadelerini kullanmıştı.

ÇEVİKÖZ: ERTELENMELİ

Ünal Çeviköz

Türkiye’nin S-400 tercihinin NATO’daki durumunu olumsuz etkilediğini savunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ise şunları söylemişti: “Türkiye, S-400 satın alma kararını NATO boyutuyla görmesi gerektiğini anlarsa, bu ikilemden çıkmak daha kolay olacaktır. Kurulması önerilen komisyonun çalışmaları bitene kadar S-400’lerin konuşlandırılması ertelenmeli.”

HDP BAŞINDAN BERİ KARŞI

Garo Paylan

TBMM’de HDP grubu adına konuşan Tülay Hatimoğulları Oruç, “S-400’lere, F-35’lere yaptığınız yatırımlara, kullanılıp kullanılmayacağı bile belli olmayan bu askeri yatırımlara başından beri karşıydık” derken, Garo Paylan ise şunları söylemişti: “Silah almaktan, S-400’den vazgeçmezseniz, elbette 3 bin 600 göstergeyi ödeyemeyiz. Güvenlikçi savaş politikalarından vazgeçelim.”

REKLAM

CİDDİYETSİZ İDDİA

S-400 anlaşmasına ilişkin İP Genel Başkanı Meral Akşener de tuhaf iddialarda bulundu. “Senin F-16’ların onları tanımıyor, onlar F-16’ları düşman uçağı olarak görüyor. Koyacaksın bir depoya çürüyecekler” diyen Akşener, şu skandal iddiada da bulunmuştu: “Büyük bir güvensizlik durumunda sarayın korunması için alındığına dair bir duyum var. Umarım doğru değildir.”

  • Teslimat 2 ay içinde başlıyor
  • Sergey Çemozov
  • S-400’leri üreten Rosteh’in CEO’su Sergey Çemozov, hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye teslimatına 2 ay içerisinde başlayacaklarını açıkladı. Çemozov, Rus NTV kanalına yaptığı açıklamada, S-400’lerin teslimat sürecinin planlandığı şekilde ilerlediğini belirtti. S-400’lere ilişkin ön ödemelerin tamamlandığını anlatan Çemozov, “Krediler de sağlandı, harcandı ve üretim yapıldı. Ayrıca eğitimler de tamamlandı. S-400’lerin Türkiye’ye teslimatına 2 ay içerisinde başlayacağız” dedi.

Açık düşman yakın tehdit
DÜNYA
Açık düşman yakın tehdit
Pentagondan S-400 mektubu

Pentagon'dan S-400 mektubu

​ABD yönetimi, Türkiye'den anlaşmayı iptal etmesini istiyor.
Mesutun nikah şahidi oldu

Mesut'un nikah şahidi oldu

Erdoğan, ünlü futbolcuyu mutlu gününde yalnız bırakmadı.
S-400ler geliyor

S-400'ler geliyor

​Rus şirket teslimat tarihiyle ilgili bilgi verdi.
7 günlük<br>ağır bilanço

7 günlük
ağır bilanço

Önlem ve uyarılara rağmen çok sayıda kaza yaşandı.
Türkiye haklarını yedirmeyecek

Türkiye haklarını yedirmeyecek

Türkiye'den hukuksuz girişimlere tepki.
Komutanlarla sınırda

Komutanlarla sınırda

Akar, hudut birliğinde incelemelerde bulundu.
Geleceğin<br>para düzeni

Geleceğin
para düzeni

​Yeni ekonomi dergisi Z Raporu'nun ilk sayısı, raflardaki yerini aldı.
Ekipleri alarma geçiren toz

Ekipleri alarma geçiren toz

Detaylı inceleme için TÜBİTAK'a gönderildi.
Çalılıkların<br>arasında yakalandı

Çalılıkların
arasında yakalandı

FETÖ'cü yüzbaşı her yerde aranıyordu.
İstanbulluların dönüşü çok önemli

İstanbulluların dönüşü çok önemli

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 23 Haziran mesajı.
Pençe Harekatı'nda ele geçirildi

Pençe Harekatı'nda ele geçirildi

​Milli Savunma Bakanlığı yeni görüntüleri yayımladı.
İndirim müjdesi

İndirim müjdesi

Benzinde de motorinde de pompaya yansıyacak.
Aldıkları<br>ceza açıklandı

Aldıkları
ceza açıklandı

​Tunceli'de ters laleleri koparanlar görüntülenmişti.
Yüzyıllık vaatte<br>geri sayım

Yüzyıllık vaatte
geri sayım

​Ulaştırma Bakanı açıkladı: 2020'de hizmete alınacak.
Patronlarını <br>vurup kaçtılar

Patronlarını
vurup kaçtılar

​Dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.
Kanal belli oldu

Kanal belli oldu

Yayının günü ve saati pazartesi açıklanacak.
Zirve öncesi<br>dikkat çeken karar

Zirve öncesi
dikkat çeken karar

ABD, Türk pilotların F-35 eğitimi konusunda açıklama yaptı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.