Muhalefet S-400’de ABD’yle birlikte

Türkiye’nin hava savunma ihtiyacı için hayati öneme sahip S-400’lerin alımına vatandaşlardan tam destek gelirken, muhalefetin tavrı ise dikkat çekti. Areda Araştırma tarafından yapılan ve yaklaşık 9 bin kişinin katıldığı ankete göre, vatandaşlar S-400 füze savunma sistemi alımını güçlü şekilde desteklerken, muhalefet ise bu alıma keskin bir dille karşı çıkıyor.

S-400 Hava Savunma Sistemi

OLUMSUZ SONUÇLAR DOĞURURMUŞ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin, “Şimdi bir ülkenin silah sistemleri arasında uyum olması lazım. Birbirini tamamlayan sistemler olması lazım. Değişik ülkelerden farklı silahlar alırsanız bu gelecek açısından olumlu sonuçlar doğurmaz” ifadelerini kullanmıştı.

ÇEVİKÖZ: ERTELENMELİ

Ünal Çeviköz

Türkiye’nin S-400 tercihinin NATO’daki durumunu olumsuz etkilediğini savunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ise şunları söylemişti: “Türkiye, S-400 satın alma kararını NATO boyutuyla görmesi gerektiğini anlarsa, bu ikilemden çıkmak daha kolay olacaktır. Kurulması önerilen komisyonun çalışmaları bitene kadar S-400’lerin konuşlandırılması ertelenmeli.”

HDP BAŞINDAN BERİ KARŞI

Garo Paylan

TBMM’de HDP grubu adına konuşan Tülay Hatimoğulları Oruç, “S-400’lere, F-35’lere yaptığınız yatırımlara, kullanılıp kullanılmayacağı bile belli olmayan bu askeri yatırımlara başından beri karşıydık” derken, Garo Paylan ise şunları söylemişti: “Silah almaktan, S-400’den vazgeçmezseniz, elbette 3 bin 600 göstergeyi ödeyemeyiz. Güvenlikçi savaş politikalarından vazgeçelim.”

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CİDDİYETSİZ İDDİA

S-400 anlaşmasına ilişkin İP Genel Başkanı Meral Akşener de tuhaf iddialarda bulundu. “Senin F-16’ların onları tanımıyor, onlar F-16’ları düşman uçağı olarak görüyor. Koyacaksın bir depoya çürüyecekler” diyen Akşener, şu skandal iddiada da bulunmuştu: “Büyük bir güvensizlik durumunda sarayın korunması için alındığına dair bir duyum var. Umarım doğru değildir.”

Teslimat 2 ay içinde başlıyor

Sergey Çemozov

S-400’leri üreten Rosteh’in CEO’su Sergey Çemozov, hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye teslimatına 2 ay içerisinde başlayacaklarını açıkladı. Çemozov, Rus NTV kanalına yaptığı açıklamada, S-400’lerin teslimat sürecinin planlandığı şekilde ilerlediğini belirtti. S-400’lere ilişkin ön ödemelerin tamamlandığını anlatan Çemozov, “Krediler de sağlandı, harcandı ve üretim yapıldı. Ayrıca eğitimler de tamamlandı. S-400’lerin Türkiye’ye teslimatına 2 ay içerisinde başlayacağız” dedi.