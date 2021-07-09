Muhalefete açık çek vermişler

Parti genel merkezinde düzenlenen “AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı”nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ekonomiyi güçlendirerek saldırıları atlattıklarını belirtti. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Özellikle son 8 yıldır ülkemizle birlikte partimizin ve şahsımızın da yaşadığı kesintisiz saldırı sürecinden, milletimizden aldığımız güç ve destek sayesinde dimdik çıkmayı başardık. Hatırlarsanız, fitili ilk Gezi olaylarıyla ateşlediler. Buradaki oyunu gördük ve kararlı bir duruş sergileyerek tuzağı bozduk. Ardından FETÖ’nün emniyet ve yargı içindeki militanları üzerinden 17/25 Aralık kumpasını devreye soktular.

AKAMETE UĞRATTIK

Sonra PKK sahne aldı. Bazı il ve ilçelerimizde çukurlar kazarak kendilerince bir senaryoyu uygulamaya koydular, teröristleri açtıkları kuyulara gömdük. 5’inci yıl dönümüne ulaşacağımız 15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ eliyle gerçekleştirilen ama arkasında çok daha geniş bir şebekenin bulunduğu, tarihimizin en büyük ihanet kalkışmalarından biridir. Bu alçak kalkışmayı da akamete uğrattık.

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YENİ HEDEF EKONOMİYDİ

Türkiye’ye diz çöktürme, milleti pes ettirme ve karanlık senaryoları hayata geçirme gayretleri bu kutlu mücadelelere rağmen sona ermedi. Yeni hedef ekonomimizdi. Gece yarısı operasyonlarıyla döviz kurunu harekete geçirerek kur üzerinden faizleri ve enflasyonu yükselterek, ülkemizi ekonomik krizlerin altında ezmek için defalarca atağa kalktılar.

HAZIRLIĞIMIZI ÖNCEDEN YAPTIK

Biz, yurt dışındaki altınlarımızın tamamını ülkemize getirmek ve döviz rezervlerimizi güçlendirmek suretiyle bu saldırılara karşı hazırlığımızı önceden yapmıştık. Aldığımız ilave tedbirler, kurduğumuz dengeleyici mekanizmalar ve uyguladığımız güçlü ekonomi politikası sayesinde bu süreci de en az hasarla atlattık. Biz de diğer saldırılara ve tuzaklara hangi karşılığı vermişsek ekonomide de aynı mukabeleyi ortaya koyduk.

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OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurt dışı altınlarımızı getirdik ekonomimizi döviz kuru oyunlarına karşı güçlendirdik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Gezi olaylarındaki amaç neyse ekonomimize yönelik saldırılardaki amaç da odur. Yurt dışı altınlarımızı getirdik. Ekonomimizi döviz kuru oyunlarına karşı güçlendirdik' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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NİYETLERİNİ GİZLEMEDİLER

Dünyanın siyasi, diplomatik, ekonomik ve askeri olarak en güçlü ülkeleri arasına girmek için önümüzdeki 2023 virajını kazasız, belasız dönmemiz gerekiyor. Bu bakımdan 2023 seçimleri çok önemli hale gelmiştir. Nitekim karşımızdakiler de bu durumun farkındalar ve tüm güçleriyle 2023 için hazırlanıyorlar. Bunca zamandır Türkiye’ye diz çöktürememenin öfkesi içinde olanlar, önümüzdeki seçimlerle ilgili niyetlerini gizleme gereği dahi duymuyorlar.

ÇİRKİNLİKLERİ 2023 TELAŞINDAN

Terör örgütlerinden asırlık acılara, ekonomik tetikçilikten gizli ambargolara kadar her konuyu kullananlar, seçimler için muhalefete de açık çek vermiş gözüküyorlar. Muhalefetin giderek pervasızlaşan, çirkinleşen, özellikle arsızlaşan, buram buram kin ve nefret kokan üslubu, aslında 2023 ile ilgili telaşlarını da ele veriyor. Milletimizin geçmişini çok iyi bildiği için ülke yönetiminden ısrarla uzak tuttuğu bu faşist zihniyet, bu karanlık projenin sözcülüğüne soyunmuştur. Bu kesimin aktörleri, yeminli Türkiye düşmanlarının desteğine layık olmak için canhıraş bir uğraş içinde. Freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyorlar.

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OYNAT 00:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 için konuştu: Daha çok çalışmak ve sonunda başarmaktan başka bir alternatifimiz yoktur Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. 2023 seçiminin oldukça önemli olduğunu belirten Erdoğan, meclisin tatile girmesiyle memlekete gitmek yerine meydanlara inerek çalışmalara devam edilmesi gerektiğini ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Milletimize ve özellikle de gelecek nesillere yoğun bir vebalin altındayız. Burada hassasiyetimiz çok çok önemli. Çalışmak, daha çok çalışmak ve sonunda başarmaktan başka bir alternatifimiz yoktur.' dedi.



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Diyarbakır’a 60 gençle birlikte gidiyor

Erdoğan, önceki gün başkanlık ettiği partisinin MKYK toplantısında, Diyarbakır ziyaretine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret edeceğini anlatan Erdoğan’ın kendisine 60 gencin de eşlik edeceğini söylediği öğrenildi. Mayıs ayında Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen “Kütüphane Söyleşileri” programına katılan ODTÜ İnşaat Mühendisliği öğrencisi Yusuf Özkılıç, Diyarbakır’ın tanıtımı için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve orada bulunan gençleri Diyarbakır’a davet ederek ağırlamak istediğini ifade etmişti. Erdoğan da Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nu canlı yayında arayarak gençler için Diyarbakır gezisi organize etmesi yönünde talimat vermişti.

Hepimiz arazide olacağız

Bugün il başkanları, ilçe başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarının bir arada olduğunu anımsatan Erdoğan, “Bir şey hatırlatacağım, burada kabine üyelerimiz var, yardımcıları var, milletvekillerimiz var. Meclis ara veriyor. Meclis’in ara vermesiyle birlikte hepimiz arazide olacağız, meydanlarda olacağız. Şunu özellikle hatırlatacağım, arazide yapacağımız çalışmaların raporlarını genel merkeze kesinlikle raporlayacağız. Grup başkanvekilliğine, vekillerine raporlayacağız. Hangi arkadaşlarımız ne kadar çalışma yaptı, nasıl çalışma yaptı, hangi ilimizin durumu nedir, ne değildir bunları sizlerden alacağız. Yoksa bir turistik seyahat olarak illerimize gideceksek nafile. 2023’e eğer kararlı bir şekilde hazırlanacaksak, bizim için şurada son iki durak var, çok önemli. Bu 2021’dir, 2022’dir. 2023 tamamen seçim yılıdır. Bu çalışmayla birlikte biz, istikametini kaybetmiş, avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz” dedi.

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OYNAT 00:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Uçakları satacağım' diyen Kılıçdaroğlu'na tepki: Dünyayı tarifeli uçakla mı dolaşacaksın? AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.



Burada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Uçakları satacağım' çıkışına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Neymiş gelince uçakları satacakmış. Senden öncekiler de bunları söylüyordu. Uçakları satınca devleti yönetmiş mi oluyorsun? Dünyayı dolaşacaksın. Neyle? Tarifeli uçakla mı? Otobüsle seyahat edersin. Sonra da ben muhasır medeniyetler seviyesine çıkacağım dersin. Sen bu kafayla daha çok gidersin' dedi. BiP'te paylaş

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CHP lideri Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren Erdoğan, “Neymiş, gelince uçakları satacakmış. Yahu senden öncekiler de bunları söyledi. Bir defa devlet yönetmenin ne anlama geldiğinden senin haberin yok. Yani uçakları sattığın zaman devleti yönetmiş mi oluyorsun? Dünyayı dolaşacaksın, neyle? Tarifeli uçaklarla mı? Yarış edeceksin, neyle? Tarifeli uçaklarla mı? Trene binersin, otobüslerle beraber seyahat edersin ve ondan sonra da ‘Ben muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacağım’ dersin. Atatürkçüsün ya. Anlamaz, ama iyi bir vergi memuru olduğunu söylüyor. Oradan topladığı paralarla tarifeli uçağa binecekmiş. Hayırlısı olsun. Sen bu kafayla daha çok gidersin. Millet İttifakı’nın diğer üyeleri de farklı değil. Aynı. Bunlardan bir şey olmaz” dedi.

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Başarmak dışında alternatifimiz yok

“Türkiye’nin kaderiyle AK Parti’nin kaderinin bütünleştiği” ifadesinin sıradan bir siyasi argüman değil, hakiki bir tespit olduğunu söyleyen Erdoğan, “2023 seçimleri de bu büyük medeniyet ve tarih mücadelesinin çağımızdaki zirvesinden önceki son durağıdır. Seçimlere kadar önümüzde yaklaşık 2 yıllık bir vakit var. Sizlerden bu vaktin her gününü, her anını en verimli, en etkili, en dolu şekilde değerlendirmenizi istiyorum. Büyük kongresini yapmış, il, ilçe, belde teşkilatlarını genel merkez yönetimine oturtmuş bir parti olarak artık önümüzde beklemeyi gerektirecek hiçbir ajanda kalmadı. Milletimize ve özellikle de gelecek nesillere yoğun bir vebalin altındayız. Burada hassasiyetimiz çok önemli. Çalışmak, daha çok çalışmak ve sonunda başarmak dışında bir alternatifimiz yoktur. AK Parti teşkilatları yanında Meclis’te Cumhur İttifakı, hükümette Cumhurbaşkanı Kabinesi olarak bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum” dedi.

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Erdoğan, Kayseri’deki A400M Fasbat Uçak Bakım Tesisleri’ndeki açılış ile Retrofiti Yapılan İlk A400M Uçağının Teslimi ve Stratejik İşbirliği Anlaşmaları Sertifika Töreni’ne canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, “Ordumuzun ihtiyaçları kapsamında bu projeyi 14 ay gibi rekor sürede tamamladık. Yılda 125 milyon lira ülkemizde kalacak. Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü ilk ve tek bakım yenileme onarım merkezi oldu” dedi. Erdoğan, “Ülkemizi savunma sanayinde dışa bağımlılıktan tamamen kurtarıncaya kadar bu yatırımlarımız sürecek. Birilerinin sürekli peşkeş çekiyorlar diyerek karaladığı projeler Türk savunma sanayinin geleceğine yapılan en kritik yatırımlardır” dedi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan konuk olduğu ailenin doğacak bebeğinin ismini verdi