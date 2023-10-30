Muhteşem coşku her yerde

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Sadece pencereler sokaklar değil, gökyüzü ve deniz de adeta kırmızı beyaza büründü. 7’den 70’e herkes gün boyu düzenlenen etkinliklerle sevincini sokaklara taşıdı.

Balonlarla şölen

Kapadokya’da, sıcak hava balonları, Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçuş yaptı. Balonlar yaklaşık 45 dakika boyunca UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Kapadokya semalarında uçtu. Turistler de ortaya çıkan manzarada fotoğraf çektirdi.

DALGIÇLAR SUYUN ALTINDA KUTLADI

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri kapsamında dalgıçlar suyun altında Türk bayrağı açtı. Kocaeli’de de 100. yıl dönümünde 100 dalgıç tarafından İzmit Körfezi’nde 1923 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı açıldı. İzmir’in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, su altında Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

KÖPRÜDE KADINLAR KOŞUSU

Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla “100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu” İstanbul’da düzenlendi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde yapılan koşu, Avrupa yakasından başladı. Koşuya katılanlar, Anadolu yakasına geçtikten sonra dönerek 5 kilometrelik parkuru başladıkları yerde bitirdi. Dereceye girenlere toplam 225 bin lira para ödülü verildi. Ödülün yardım derneklerine dağıtılacağı belirtildi.

TOGG KONVOYU

Türkiye’nin yerli aracı TOGG kullanıcıları Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçiş yaparak kutlamalara katıldı.

Londra

Yurt dışında kutlama

Cumhuriyet’in 100. yılı yurt dışı temsilciliklerinde de kutlandı. İngiltere’de Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi. Başkentin tarihi binalarından Guildhall’daki törene yaklaşık bin davetli katıldı. Macaristan’ın başkenti Budapeşte’nin ikonik mekanlarından Kahramanlar Meydanı’nda bulunan Güzel Sanatlar Müzesi’nde 100. yıl resepsiyonu yapıldı. Kırgızistan’da da Cumhuriyet resepsiyona çok sayıda temsilci katıldı.

Fransa’nın Strazburg şehrinde “Türklerin 100’leri” sergisi açıldı.

Anıtkabir’e akın

Ankara’da TBMM önünden Ulus’a kadar uzanan “Cumhuriyet’imizin 100. Yılı Geçit Töreni”ne halkın ilgisi büyük oldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’e akın vardı. Yüzlerce kişinin akın ettiği Anıtkabir semalarında Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SOLOTÜRK de gösteri düzenledi. Öte yandan Yunanistan’ın Selanik kentindeki Atatürk Evi’nin bahçesinde de 100. yıl dolayısıyla tören yapıldı.

Coşku her yerde

Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919’da ayak bastığı Samsun’da 29 Ekim coşku ve heyecanla kutlandı. Denizde yapılan geçit törenini vatandaşlar sahilden coşkuyla izledi. Çanakkale’de Kordonboyu’nda öğrenciler savaş dönemini yansıtarak şehitlerimizi andı. KKTC’de başkent Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Vatan’da tören

İstanbul Valiliği tarafından Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü dolayısıyla Vatan Caddesi’nde tören düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vatan Caddesi’nde, tören aracıyla alandaki vatandaşları selamladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kutlama mesajı okundu. Askeri birlikler, polis araçları, itfaiye ekipleri, içerisinde şehit çocuklarının bulunduğu Türkiye’nin yerli otomobili Togg’lar, klasik otomobiller, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı geçit töreninde, havadan da polis ve askeri helikopterler ile Sağlık Bakanlığı ambulans helikopteri Türk bayrağı açtı.







