Mühürler kırılıyor

Büyük felakette hasar alan binalar, tüm bölgede olduğu gibi Adıyaman’da da yeni can kayıpları yaşanmaması için mühürlenerek giriş çıkışa kapatıldı. Ancak vatandaşlar ağır hasara aldırmadan binalardan son kalan eşyalarını kurtarmaya çalışıyor. Asansörlü taşımacılık bulamayan ya da kendi imkanları ile eşyalarını almaya çalışanlar apartmanlardaki mühürleri kırıp dairelere çıkıyor. Ancak vatandaşlar tahliye için merdivenleri kullanmıyor. Evlerinde sağlam kalan ve kırılmayacak eşyalar bir çarşafa bağlanarak ya da hurçlara doldurularak cam ve balkonlardan aşağı atılıyor. Böylece taşıma riski ve süresi de kısalıyor. Mührü kıran vatandaşlar hem kendi canlarını hem de çevredeki vatandaşların canını tehlikeye attığı için tespit edilmesi durumunda büyük cezalarla karşı karşıya kalacak. Belediye ekiplerinden alınan bilgiye göre, mührü kırmanın cezası 10 bin TL. Can ve mal kaybı oluşması durumunda 15 yıl hapse kadar cezaya yol açabiliyor.