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Mühürler kırılıyor

Büyük felakette hasar alan binalar, tüm bölgede olduğu gibi Adıyaman’da da yeni can kayıpları yaşanmaması için mühürlenerek giriş çıkışa kapatıldı. Ancak vatandaşlar ağır hasara aldırmadan binalardan son kalan eşyalarını kurtarmaya çalışıyor. Asansörlü taşımacılık bulamayan ya da kendi imkanları ile eşyalarını almaya çalışanlar apartmanlardaki mühürleri kırıp dairelere çıkıyor.

Ali Kürşat Büyükada
Ali Kürşat Büyükada
Şahin Şen
Şahin Şen
04:00 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Büyük felakette hasar alan binalar, tüm bölgede olduğu gibi Adıyaman’da da yeni can kayıpları yaşanmaması için mühürlenerek giriş çıkışa kapatıldı.

Büyük felakette hasar alan binalar, tüm bölgede olduğu gibi Adıyaman’da da yeni can kayıpları yaşanmaması için mühürlenerek giriş çıkışa kapatıldı.

Büyük felakette hasar alan binalar, tüm bölgede olduğu gibi Adıyaman’da da yeni can kayıpları yaşanmaması için mühürlenerek giriş çıkışa kapatıldı. Ancak vatandaşlar ağır hasara aldırmadan binalardan son kalan eşyalarını kurtarmaya çalışıyor. Asansörlü taşımacılık bulamayan ya da kendi imkanları ile eşyalarını almaya çalışanlar apartmanlardaki mühürleri kırıp dairelere çıkıyor. Ancak vatandaşlar tahliye için merdivenleri kullanmıyor. Evlerinde sağlam kalan ve kırılmayacak eşyalar bir çarşafa bağlanarak ya da hurçlara doldurularak cam ve balkonlardan aşağı atılıyor. Böylece taşıma riski ve süresi de kısalıyor. Mührü kıran vatandaşlar hem kendi canlarını hem de çevredeki vatandaşların canını tehlikeye attığı için tespit edilmesi durumunda büyük cezalarla karşı karşıya kalacak. Belediye ekiplerinden alınan bilgiye göre, mührü kırmanın cezası 10 bin TL. Can ve mal kaybı oluşması durumunda 15 yıl hapse kadar cezaya yol açabiliyor.

AFAD’dan tahliye genelgesi

Deprem bölgelerinde “yıkık”, “acil yıktırılacak” ve “ağır hasarlı” yapılardaki eşyaların tahliyelerine yönelik esaslar belirlendi. AFAD, afetzedelerin hasarlı yapılardaki eşyalarının tahliyesine yönelik genelge yayımladı. Bu kapsamda, afet gören alanlarda “yıkık” ve “acil yıktırılacak yapı” niteliğinde olduğu belirlenen yapılara kısa süreliğine de olsa girilmesi ve eşya alınmasının kesinlikle yasak olduğu belirtildi. Ağır hasarlı tüm yapılara giriş izni ve eşya alımı, Çevre Şehircilik Bakanlığı’nca görevlendirilen uzmanların raporu doğrultusunda değerlendirilecek. Uzmanlar duruma göre yapıya kontrollü 30 dakika ya da 2 saatliğine girilebileceğine yönelik rapor hazırlayabilecek. Yapıya sabit kalorifer peteği, kapı ve pencere ile elektrik ve aydınlatma tesisatının sökümü de yasak.


#Deprem
#Ağır Hasarlı Bina
#AFAD
#Adıyaman
1 saat önce
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Mühürler kırılıyor
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