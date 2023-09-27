Müslüman olduktan sonra göz yaşlarını tutamadı

Müslüman olan arkadaşı ile birlikte tatil yaptığı Türkiye ve Bartın’da İslamiyet’e ilgi duyan 25 yaşındaki Alman Lina Boettcher, Müslüman olmaya karar verdi. Bartın Müftülüğüne başvuruda bulunan Boettcher, düzenlenen ihtida merasimiyle Müslüman olarak "Havva’ ismini aldı. Müftü Yardımcısı Hulusi Güner, Boettcher’i kutlayarak ihtida belgesi ve İslam’ın şartları hakkında bilgiler verdi.