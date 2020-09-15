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Gündem Müslümanları aşağıladığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan Mehtap B tutuklandı
İSTANBUL

Müslümanları aşağıladığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan Mehtap Balaban tutuklandı

Müslümanları aşağıladığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan Mehtap B. tutuklandı

Son dakika haberine göre sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Müslümanları aşağıladığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Mehtap B. (45) "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Mehtap B. &quot;Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek&quot; suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mehtap B. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden Müslümanları aşağılayıcı nitelikte paylaşım yaptığı gerekçesiyle Mehtap B. hakkında re’sen soruşturma başlattı.

Savcılık talimatıyla gözaltına alınan Mehtap B. emniyetteki ifadesinde bahse konu paylaşımları kendisinin yaptığını belirterek, “Benim dini değerleri aşağılama gibi bir niyetim yoktur. Ben de Müslüman bir bireyim. Paylaşımları başka bir sosyal medya hesabındaki başka bir gruptan aldım. Bu paylaşımı o grupta kimin yaptığını bilmiyorum. Paylaşım yapılırken de herhangi bir şekilde ‘Alın bunu yayın, çeşitli mecralarda paylaşın’ gibi söylemlerde bulunulmadı." şeklinde beyanda bulundu.

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PİŞMANIM

  • Mehtap B., paylaşımının ironi ve mizah amaçlı olduğunu öne sürerek "Herhangi bir dernek, sendika, siyasi parti gibi oluşumlara üyeliklerim yok. İfade etmek istediklerimin çok yanlış anlaşıldığını düşünüyorum Başka yerlere çekildi. Pişmanım, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Mehtap B., savcılık ifadesinde de "Dinimizin merhamet dini olduğunu düşünüyorum. Bunu şiddete çeken insanlara sitem amacıyla böyle bir paylaşım yaptım. Pişmanım, yanlış anlaşıldım" dedi.

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TUTUKLANDI

Mehtap B., savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakim karşısında da emniyetteki ve savcılıktaki ifadelerini tekrar eden Mehtap B., hakkında suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, şüphelinin ikrarı, kuvvetli suç şüphesinin var olduğu belirtilerek, adli kontrol hükümlerinin yetersiz olacağına kanaat getirildi ve bu kanaatlerle “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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