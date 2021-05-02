​Müslümanların 10 asırlık hikayesi​

Müslüman medeniyetinin geçmişten bugüne uzanan hikayesi ‘Tarihte Müslümanlar’ adlı sekiz ciltlik külliyatta anlatıldı. Otto Yayınları arasında çıkan külliyatın Genel Koordinatörü Prof. Dr. İrfan Aycan, “Müslümanlar, 8. yüzyıldan itibaren en az on asır dünyada insanlığa sömürü ve baskıdan uzak, hak, adalet ve hürriyet yolunda hizmet etmişlerdir” dedi ve yaptıkları çalışma hakkında şu bilgileri verdi:

“Bu çalışma, Müslümanların Atlas Okyanusu’ndan Büyük Okyanus’a, Sibirya’dan Büyük Sahra’ya uzanan coğrafyadan 7. yüzyıldan itibaren farklı dil, ırk, renk ve dinlere mensup insanlar ile el ele vererek oluşturdukları ilginç bir insanlık tecrübesinin tarihidir. Aynı zamanda Müslümanların tarihin öznesi olmaktan çıkmasıyla dünyanın neler kaybettiğini bu çalışmayla gözler önüne seriyoruz. “

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180 AKADEMİSYEN 4 DİLDE YAZDI

20. yüzyıl başlarında Batılı ve Doğulu müstevlilerin İslam dünyasını sömürgeleştirme hamlelerine karşı direnerek özgürlüğünden feragatta bulunmayan yegane Müslüman ülke olan Türkiye’den yola çıkılarak hazırlanan eserde 160 Müslüman devletin, bu devletlere ve medeniyete yön vermiş bin 100 ilim adamının kırılma noktası oluşturan 150 önemli olay ele alınıyor. 180 akademisyenin yaptıkları çalışmaların yer aldığı külliyat 4 dilde kaleme alınmış.

DÖRT YILLIK ÇALIŞMA

Çalışmanın içeriği, konuların tespiti için alan uzmanlarından oluşan bilim adamlarıyla üç ayrı zamanda üç çalıştay düzenlendiğini dile getiren Genel Koordinatörü Prof. Dr. İrfan Aycan, “Tarihte haritalar eşliğinde Müslümanların her bir yüzyılda hükümran oldukları coğrafyaları, bu coğrafyalar üzerinde kurdukları devletleri, o yüzyıla damgasını vuran bilim adamlarını, bilim dallarını, toplumu derinden etkileyen olayları, nihayet İslam dünyasını kendi dışındaki dünya ile kıyaslayan değerlendirme yazılarından oluşan bir metin ortaya koymaya çalıştık. Külliyat, bugüne kadar hüküm sürmüş 160 Müslüman devlet, bu devletlere ve medeniyete yön vermiş bin 100 ilim adamı, kırılma noktası oluşturan 150 önemli olaya yer verdi. 10 editör ve yardımcı editör, 180 akademisyen, bin 500 yazı müelliflerle teknik ekip arasında işin tamamlanması açısından yaklaşık 4 yıllık bir çalışmanın ürünü olarak külliyatı hazırladık” diye konuştu.

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ALANINDA İLK ÇALIŞMA

İslam tarihini yüzyıl bazında ele alan ilk çalışma özelliğine sahip olan bu eserde 50’şer yıllık haritalar vasıtasıyla yüzyıllara göre Müslüman siyasi coğrafyasındaki değişimler de gözler önüne serilmiş. Öte yandan 15 yüzyılı içeren değerlendirme yazılarının ayrı bir cilt halinde Türkçe, İngilizce, Arapça ve Farsça olarak da basımı yapılıyor.