Gündem Muşta terör operasyonu 4 kişi gözaltına alındı
MUŞ

Muş'ta terör operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Muş'ta sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapanlara ve terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Muş ve ilçelerinde çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Tutuklandılar

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 9 Ekim günü başlayan Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 2 kişinin tutuklandığı, yurt dışında oldukları tespit edilen 12 şüpheli hakkında da aranma kayıtlarının çıkarıldığı belirtildi.

  • Basın yoluyla terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen bir şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edilen açıklamada, "HDP il başkanı, gençlik sözcüsü ve terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması olan DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyetler yürüttüğü tespit edilen 2 kişi tutuklanmış, bir kişi adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakılmıştır." denildi.

Ayrıca, terör örgütü PKK/KCK'nın Avrupa yapılanması içerisinde faaliyet yürüten ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arandığı tespit edilen bir şüphelinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

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