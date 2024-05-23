|
Gündem

Müzakerenin İstanbul detayları

Yeni Şafak, Hamas’ın kabul ettiği ancak İsrail çekildiği için sonuçsuz kalan son ateşkes müzakerelerinin İstanbul ayağıyla ilgili detaylara ulaştı. Hamas, Mısır’daki masaya gitmeden önce Türkiye ve Katar’da iki ayrı heyet oluşturdu. Türkiye’deki heyet 3 gün süren çalıştay yaptı. Hamas lideri İsmail Heniye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayıp maddeler üzerinde istişarede bulundu. Kabul edilen metin de Erdoğan’a gönderildi. Ateşkes beklenirken İsrail son anda masayı dağıttı.

Burak Doğan
04:00 - 23/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:38 - 23/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Hamas Lideri İsmail Heniye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Hamas Lideri İsmail Heniye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

İsrail’in Gazze’yi yok etmeye dönük saldırıları devam ederken, Hamas’ın 6 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nde ateşkes öngören anlaşmayı onaylamasının detayları ortaya çıktı. İsrail'in reddettiği anlaşma öncesi Hamaslı yetkililerin, Türkiye ve Katar'da 3 gün süren çalıştay yaptığı bildirildi. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin, süreç boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak anlaşma maddeleri üzerine istişarelerde bulunduğu öğrenildi. Hamas’ın aracılık yapan Katar ve Mısır'a, ateşkese ilişkin önerilerini onayladığını bildirmesinin ardından İsrail anlaşmayı reddetmiş ve hemen ertesi gün Refah’a yönelik kara saldırı başlatmıştı.

YARIM SAAT İÇİNDE GÖRÜŞTÜLER

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, anlaşma maddelerinin kendilerine iletilmesinin ardından kurmaylarıyla toplantı gerçekleştirdi. Ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a ulaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebinde bulundu. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin görüşme talebiyle birlikte anlaşma metni de doğrudan yazılı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın görüşme talebini aktarmasıyla birlikte yarım saat içerisinde görüşme sağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Heniye arasında gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde "anlaşmaya yönelik telkinlerde" bulunduğu öğrenildi.

TÜRKİYE’DE KRİTİK ÇALIŞTAY

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Hamas'ın ateşkesi kabul etmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bizim telkinlerimizle Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnuniyet duyduk. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır" ifadelerini kullanmıştı. Yeni Şafak'ın Hamas'lı yetkililerden aldığı bilgiye göre, Mısır'da anlaşmaya gitmeden önce Türkiye ve Katar'da iki ayrı heyet oluşturuldu. Heyetler 3 gün süren bir çalıştay düzenledi. Burada ABD tarafından hazırlanan anlaşma üzerine çalışmalar yapıldı. Türkiye'deki 3 günlük çalıştayın ardından heyet Katar'a giderek, diğer heyetle birlikte anlaşmaya yönelik nihai kararlarını sundu.

Katar’ı beklediler

Katar’da yapılan görüşmelerde yüzde 90 oranında anlaşma onaylanırken, yalnızca yüzde 10’luk kısımda değişiklik yapıldı. Öte yandan Hamas heyetinin ilk etapta Katar’ın davet edilmemesi üzerine görüşmeyi kesin bir dille reddettiği, Katarlıların gelmesi için 1 gün beklendiği öğrenildi. 5 Mayıs'ta Mısır'a giden heyetin anlaşmayı ertesi gün açıklamasının sebebi bu olarak gösteriliyor.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Hamas
#İsmail Heniye
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Aile bazlı vatandaşlık maaşı uygulaması başlatılıyor: Başvurular başladı mı, şartlar neler?