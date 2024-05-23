Müzakerenin İstanbul detayları

İsrail’in Gazze’yi yok etmeye dönük saldırıları devam ederken, Hamas’ın 6 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nde ateşkes öngören anlaşmayı onaylamasının detayları ortaya çıktı. İsrail'in reddettiği anlaşma öncesi Hamaslı yetkililerin, Türkiye ve Katar'da 3 gün süren çalıştay yaptığı bildirildi. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin, süreç boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak anlaşma maddeleri üzerine istişarelerde bulunduğu öğrenildi. Hamas’ın aracılık yapan Katar ve Mısır'a, ateşkese ilişkin önerilerini onayladığını bildirmesinin ardından İsrail anlaşmayı reddetmiş ve hemen ertesi gün Refah’a yönelik kara saldırı başlatmıştı.

YARIM SAAT İÇİNDE GÖRÜŞTÜLER

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, anlaşma maddelerinin kendilerine iletilmesinin ardından kurmaylarıyla toplantı gerçekleştirdi. Ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a ulaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebinde bulundu. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin görüşme talebiyle birlikte anlaşma metni de doğrudan yazılı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın görüşme talebini aktarmasıyla birlikte yarım saat içerisinde görüşme sağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Heniye arasında gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde "anlaşmaya yönelik telkinlerde" bulunduğu öğrenildi.

TÜRKİYE’DE KRİTİK ÇALIŞTAY

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Hamas'ın ateşkesi kabul etmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bizim telkinlerimizle Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnuniyet duyduk. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır" ifadelerini kullanmıştı. Yeni Şafak'ın Hamas'lı yetkililerden aldığı bilgiye göre, Mısır'da anlaşmaya gitmeden önce Türkiye ve Katar'da iki ayrı heyet oluşturuldu. Heyetler 3 gün süren bir çalıştay düzenledi. Burada ABD tarafından hazırlanan anlaşma üzerine çalışmalar yapıldı. Türkiye'deki 3 günlük çalıştayın ardından heyet Katar'a giderek, diğer heyetle birlikte anlaşmaya yönelik nihai kararlarını sundu.

Katar’ı beklediler

Katar’da yapılan görüşmelerde yüzde 90 oranında anlaşma onaylanırken, yalnızca yüzde 10’luk kısımda değişiklik yapıldı. Öte yandan Hamas heyetinin ilk etapta Katar’ın davet edilmemesi üzerine görüşmeyi kesin bir dille reddettiği, Katarlıların gelmesi için 1 gün beklendiği öğrenildi. 5 Mayıs'ta Mısır'a giden heyetin anlaşmayı ertesi gün açıklamasının sebebi bu olarak gösteriliyor.







