Narin cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi

Türkiye'yi yasa boğan Narin cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.
Köy imamı serbest bırakıldı
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan köy imamı serbest bırakıldı.
Narin'in cansız bedenine ulaşılmıştı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kırsal Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos' tan beri kayıp olan Narin Güran'ın cesedine köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içerisinde bulunmuştu.
Küçük kızın cesedinin çuval içine konulup, üzeri taş ile ağaçla kapatılarak gizlenmeye çalışıldığı belirlenmişti.
Adliyeye sevk edildiler
8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında amca Salim Güran tutuklanırken aile üyelerinin de aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Narin'in cesedini taşıyan zanlı tutuklanmıştı
Narin Güran'ın cansız bedenini dereye gizlediğini itiraf eden şüpheli Nevzat B., sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Bahtiyar, Jandarma ekiplerince adliyeden alınıp cezaevine götürülmüştü.
Narin cinayetinde kilit isim: Kara kutu anne
Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda en ufak bir detayın dahi kaçırılmaması amacıyla titizlik içerisinde yapılan soruşturmada, amca Güran, cesedi gömen Nevzat Bahtiyar'ın itiraflarına rağmen suçlamaları kabul etmezken, gözler anne Yüksel Narin'e çevrildi.
Şüpheler Narin'in yakın çevresi üzerinde yoğunlaşırken, bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile iki Cumhuriyet Savcısının yürüttüğü soruşturmanın merkezinde ise anne Yüksel Güran'ın yer aldığı ifade ediliyor.
Yetkililer, Narin olayında kara kutu olan annenin itirafları sonucu, Narin Güran cinayetindeki tüm sır perdesinin da aralanacağını belirtiyor.
İstanbul Adli Tıpı Kurumu'nda Narin'den alınan 91 numune üzerinde de detaylı inceleme yapılıyor. Adli Tıp Uzmanları, Narin'in ne zaman öldüğüne ve nasıl öldürüldüğüne dair ceset üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.