|
Gündem

Narin cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi

Narin Güran cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan 23 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi. Son olarak, soruşturma kapsamında gözaltına alınan köy imamı serbest bırakıldı. Öte yandan, Adli Tıp Uzmanları Narin'in ne zaman ve nasıl öldürüldüğüne dair ceset üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Pınar Görgü
09:20 - 11/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:48 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Narin Güran ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.
Narin Güran ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Türkiye'yi yasa boğan Narin cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.


Köy imamı serbest bırakıldı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan köy imamı serbest bırakıldı.


Narin'in cansız bedenine ulaşılmıştı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kırsal Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos' tan beri kayıp olan Narin Güran'ın cesedine köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içerisinde bulunmuştu.


Küçük kızın cesedinin çuval içine konulup, üzeri taş ile ağaçla kapatılarak gizlenmeye çalışıldığı belirlenmişti.

Adliyeye sevk edildiler

8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında amca Salim Güran tutuklanırken aile üyelerinin de aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Narin'in cesedini taşıyan zanlı tutuklanmıştı

Narin Güran'ın cansız bedenini dereye gizlediğini itiraf eden şüpheli Nevzat B., sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Bahtiyar, Jandarma ekiplerince adliyeden alınıp cezaevine götürülmüştü.

Narin cinayetinde kilit isim: Kara kutu anne

Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda en ufak bir detayın dahi kaçırılmaması amacıyla titizlik içerisinde yapılan soruşturmada, amca Güran, cesedi gömen Nevzat Bahtiyar'ın itiraflarına rağmen suçlamaları kabul etmezken, gözler anne Yüksel Narin'e çevrildi.


Şüpheler Narin'in yakın çevresi üzerinde yoğunlaşırken, bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile iki Cumhuriyet Savcısının yürüttüğü soruşturmanın merkezinde ise anne Yüksel Güran'ın yer aldığı ifade ediliyor.

Yetkililer, Narin olayında kara kutu olan annenin itirafları sonucu, Narin Güran cinayetindeki tüm sır perdesinin da aralanacağını belirtiyor.


İstanbul Adli Tıpı Kurumu'nda Narin'den alınan 91 numune üzerinde de detaylı inceleme yapılıyor. Adli Tıp Uzmanları, Narin'in ne zaman öldüğüne ve nasıl öldürüldüğüne dair ceset üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.


Narin Güran cinayetinin itirafçısından 'amca Salim tarafından tehdit edildim' iddiası

Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayetinin aydınlatılması için soruşturma sürerken, itirafçı Nevzat B, amca Salim Güran'ın kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü. Amca Güran'ın kendisini, "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." şeklinde tehdit ettiğini iddia eden Nevzat B, "Daha önce ifademde bu durumdan bahsetmemiştim çünkü Salim Güran'dan korkmuştum." dedi. Hakimliğin konuya ilişkin kararında da, "Şüphelinin bir kısmını ikrar etmesine karşın bir kısım soruları cevapsız veya muğlak bırakması sebebiyle birtakım şüphelileri korumaya çalıştığı izlenimi uyandırdığı, şüpheli ifadelerinin kısmen çelişkiler barındırdığı" belirtildi.


#Narin Güran
#Diyarbakır
#cinayet
#adliye
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım aylığı yatan iller listesi 10 Eylül 2024