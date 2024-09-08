Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme: Aile bireylerinden bazı isimler de gözaltında

Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüpheliler, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.
Aileden birçok isim gözaltında
Aralarında bazı aile fertlerinin de bulunduğu öğrenilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Baba Arif Güran, anne Yüksel Güran, tutuklu olan hakkında tekrar gözaltı kararı verilen Salim Güran, köyde yaşayan üç amca, çok sayıda kuzen, Salim Güran'ın eşi ve çocukları hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltına alınan bu şahıslarla alakalı tüm dijital materyallere el konuldu.
Detaylı otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı
Narin'in cansız bedenini bulan ekipler, olay yerinde incelemelerini tamamladıktan sonra detaylı otopsi için cenazeyi Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna kaldırdı. Daha önce defalarca aramaların yapıldığı gölet kenarında çuval içinde ölü olarak bulunan Narin'in dün gece bölgeye atıldığı üzerinde duruluyor.
Narin'in cansız bedenine ulaşılmıştı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası S.G, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.