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Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme: Aile bireylerinden bazı isimler de gözaltında

Diyarbakır'da Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında annesi Yüksel Güran, baba Arif Güran ile 2 ağabeyi ve amcaları da bulunuyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirildi.

Pınar Görgü
18:01 - 8/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
Aralarında bazı aile fertlerinin de bulunduğu öğrenilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Aralarında bazı aile fertlerinin de bulunduğu öğrenilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


Şüpheliler, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.


Diyarbakır'dan acı haber: Kayıp Narin'in cansız bedeni dere kenarında çuval içinde bulundu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, köye yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz deresinde çuval içinde Jandarma ekipleri tarafından bulundu. 2 gün önce gelen ihbar üzerine arama çalışmaları derede yoğunlaşmıştı. Köye giriş-çıkışlar yasaklandı. Kesin ölüm nedeni otopsi raporunun ardından belirlenecek. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in bedeninin dere kenarında çuval içerisine gizlenmiş şekilde bulunduğunu, üzerinin taşlarla ve çalılarla kapatıldığını açıkladı. Adalet Bakanı Tunç, soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiğini bildirdi.


Aileden birçok isim gözaltında

Aralarında bazı aile fertlerinin de bulunduğu öğrenilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Baba Arif Güran, anne Yüksel Güran, tutuklu olan hakkında tekrar gözaltı kararı verilen Salim Güran, köyde yaşayan üç amca, çok sayıda kuzen, Salim Güran'ın eşi ve çocukları hakkında gözaltı kararı verildi.


Gözaltına alınan bu şahıslarla alakalı tüm dijital materyallere el konuldu.

Detaylı otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı

Narin'in cansız bedenini bulan ekipler, olay yerinde incelemelerini tamamladıktan sonra detaylı otopsi için cenazeyi Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna kaldırdı. Daha önce defalarca aramaların yapıldığı gölet kenarında çuval içinde ölü olarak bulunan Narin'in dün gece bölgeye atıldığı üzerinde duruluyor.

Narin'in cansız bedenine ulaşılmıştı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası S.G, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.


Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.


Zorluoğlu,
"İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır"
ifadelerini kullanmıştı.

Narin'in cesedi nerede bulundu? İşte 8 yaşındaki kayıp Narin'in cansız bedeninin bulunduğu bölge

8 yaşındaki Narin'in cesedi dere yatağında bulundu. Tüm Türkiye 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin ile ilgili umutlu bekleyişini sürdürürken Diyarbakır'dan kahreden haber geldi. Küçük Narin'in cansız bedeni Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde, köye yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz deresinde taşla dolu bir çuvalın içerisinde bulundu. Bölge 8 kez aranmış jandarma ekipleri iki gün önce gelen ihbar üzerine arama çalışmalarını derede yoğunlaştırmıştı. Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından köye giriş çıkışlar yasaklandı. Savcı ve jandarma cesedin bulunduğu bölgede çalışmalarını sürdürüyor. İşte 8 yaşındaki kayıp Narin'in cansız bedeninin bulunduğu bölge...

#Narin Güran
#Diyarbakır
#Adalet Bakanlığı
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