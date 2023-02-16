Nasıl uyur dinlenirim: Kepçe ve vinç operatörleri deprem bölgesinin kahramanları oldu

Türkiye’yi yasa boğan depremlerin ardından yardım için bölgeye akın eden gönüllüler, yüzlerce canın enkaz altından kurtarılmasını sağladı. O kahramanlardan biri de şüphesiz kepçe ve vinç operatörleriydi. Enkazlardan birini daha sağ çıkarmak için büyük mücadele veren ekiplerin en büyük yardımcısı, onlarca tonluk beton blokları kaldıran operatörler oldu. Siirtli İnaç ailesinden 4 operatör de soluğu bölgede aldı. Farklı şantiyelerde çalışan 4 amca çocuğu 3 vinç ve 1 kepçeyle Hakkari’den Adıyaman’a gitti.

AFAD koordinesinde hemen çalışmalara başlayan İnaç’lar, ilk 3 gün hiç dinlenmeden enkazlarda görev aldı. Vinç operatörü İlhami İnaç, “Burada uyumak mümkün değil. Yorgunluktan ölüyorsunuz ama uyuyamıyor, dinlenemiyorsun. Çünkü rahatsız oluyorsun. Yüzlerce can enkaz altında. Nasıl uyur dinlenirim? O yüzden ilk 3 gün varımızı yoğumuzu ortaya koyduk. En son reflekslerimiz zayıflayınca dinlenmek zorunda kaldık” diye konuştu.

BÖYLE ÇALIŞTILAR

Enkazlardaki çalışmalara ilişkin bilgi veren İnaç, şunları anlattı: “Önce işçiler büyük tablaları hiltilerle deliyor. O deliklerden kimse var mı diye bakılıyor. Kimse yoksa tabla parçalara ayrılıp zincir bağlanıyor, biz de vinçle kaldırıp boş bir alana alıyoruz. Aynı işlem tüm katlardaki tabla ve kolonlarda uygulanıyor. Biz aileden kalanların yönlendirmesiyle çalışıyoruz. Enkazda yatak varsa yatak odası, fayans çıkarsa anlıyoruz ki tuvalet banyo. Koltuk varsa salon. Karşılıklı iki apartman çökmüştü. 7 kişi, yaşamadıkları karşı apartmanın enkazında bulundu. Bu çok garipti.”

HATIRALAR ÇIKIYOR

Kepçe operatörü Mustafa Salim İnaç ise şöyle konuştu: “Kepçe enkazdan moloz kaldırıyor. Orada insanların eşyaları, hatıraları, her şey kepçeye geliyor. Bazen bir oyuncak, bazen bir çiçek, bazen bir diploma çıkıyor. Ve yıkılıyoruz, hiç kolay değil. İşte o yüzden, o insanlar enkaz altındayken, biz dinlenip uyumak istemiyoruz. Durmadan çalışıp insanları kurtarmak istiyoruz.”

O anneyi unutamıyor

Psikolojilerinin sarsıldığını anlatan İnaç, “Burada insan bazen kendi ailesini unutuyor. 12 milyon insan, 10 bölge etkilendi” dedi. İnaç, bir enkazdan çıkardıkları kadın ve iki oğlunu anlatırken ise göz yaşlarına hakim olamadı: “Sağ ve sol kolları altında 2 çocuğu vardı. Kadının gözyaşları hala yüzündeydi. Ağlayarak çıkardık enkazdan.”



