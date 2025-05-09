NATO’da üst düzey görev

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.





KFOR’A DESTEK SÜRECEK

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın, milli ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü, uluslararası misyonlar ve ikili ilişkiler kapsamında da çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Aktürk, Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini Ekim 2023-2024 döneminde başarıyla yerine getiren Türkiye'nin, Ekim 2025'ten itibaren yine 1 yıl süreyle söz konusu görevi ikinci kez üstleneceğini ifade etti.





NATO TARİHİNDE İLK

Haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından bakanlık kaynakları gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir Türk generalin NATO Uluslararası Askeri Karargahı İş Birliği ile Güvenlik Direktörü görevine seçilmesiyle ilgili sorular üzerine, kaynaklar şu bilgileri paylaştı: “NATO tarihinde ilk defa Türkiye, Brüksel'deki NATO Uluslararası Askeri Karargahı'nda direktör seviyesinde temsil edilecektir. Bu kapsamda, kritik öneme sahip 'İş Birliği ile Güvenlik Direktörü' görevine Tuğgeneral Eray Üngüder seçilmiştir.”





MSB’DEN SAĞDUYU ÇAĞRISI

Kaynaklar, Pakistan-Hindistan arasındaki gerilime dair sorular üzerine, “Biz, bölgemizde ve dünyada yeni çatışmalar istemediğimizi her fırsatta vurguluyor, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz. İki ülke arasındaki bu tansiyonun da bir an önce düşürülmesini, benzer olayların tekrarını önlemek için terörle mücadele dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan mekanizmaların oluşturulmasını ümit ediyor, taraflara sağduyulu davranmalarını telkin ediyoruz” ifadelerine yer verildi.





AMAÇLARI İSTİKRARI BOZMAK

İsrail ile Suriye'de gerginlik yaşandığına ilişkin haberleri yanıtlayan kaynaklar, “Bu hava harekatları Suriye'de istikrarı bozmaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir. Bununla birlikte birçok ülke gibi Birleşmiş Milletler de İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek bunların durdurulması çağrısında bulunmuştur. Suriye yeni hükümetinin talebi çerçevesinde, alanda icra edeceğimiz faaliyetlerin emniyetle yürütülmesi maksadıyla bölgede bulunan tüm unsurlar ile koordinasyon faaliyetlerine devam edilmektedir” değerlendirmesinde bulunuldu.



