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NATO’nun geleceği Antalya’da konuşulacak

NATO’nun geleceği Antalya’da konuşulacak

Canberk Doğan
04:0011/05/2025, Pazar
G: 11/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Avrupa’nın en önemli oluşumlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı (NATO iFMM), 14-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında Antalya’da yapılacak. Toplantıya NATO’ya üye 32 müttefik ülkenin dışişleri bakanları, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve üst düzey NATO yetkilileri katılacak.

Toplantı, 24-25 Haziran 2025’te Lahey’de düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde müttefikler arasında kapsamlı görüş alışverişi zemini oluşturacak. Türkiye de toplantıya ev sahipliği yapması nedeniyle müttefiklerine Avrupa güvenliği ve savunma sanayii yatırımı konusunda alacağı sorumlulukları bir kez daha yineleyecek.


ASKERİ GÜÇ VE SAVUNMA SANAYİİ MESAJI

Türkiye, toplantıda güçlü mesajlar vermeye hazırlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO üyesi olarak Türkiye'nin, modern askeri yetenekleri, gelişmiş savunma sanayii altyapısı ve güçlü ordusuyla Avrupa-Atlantik güvenliğine katkılarını sürdürmeye kararlı olduğunu vurgulayacak. Ayrıca savunma harcamalarını NATO’nun GSYİH’nin yüzde 2’si kriterinin üzerine taşıyan ülkeler arasında yer aldığını belirterek, bu alanda daha fazla yatırım yapma iradesini yinelemesi bekleniyor. Türkiye’nin, Avrupa güvenliğinin geleceğine yönelik süreçte ağırlıklı konumuna dikkat çekeceği ve Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin, AB’nin savunma girişimlerine etkin katılımının önemini vurgulayacağı ifade ediliyor. 360 derece güvenlik anlayışına da değinmesi beklenen Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sonlandırılmasının yanı sıra komşu bölgeler ile Orta Doğu’da barış ve istikrarın hakim kılınmasının gerekliliğine de dikkat çekecek.


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