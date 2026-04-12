Nevşehir’de ilginç olay: Kaza sonrası arkadaşı aracı kaçırdı

09:0212/04/2026, Pazar
IHA
Olay yerinde kalan kadın ise aracı kendisinin kullanmadığını öne sürerek polis ekiplerine ifade verdi.
Nevşehir’de meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasının ardından yaşananlar dikkat çekti. Kazaya karışan kadın sürücü araçtan indikten sonra, yanında bulunan kişi otomobili alarak olay yerinden kaçtı.

Nevşehir’de maddi hasarlı trafik kazasının ardından ilginç anlar yaşandı.

Kaza, 20 Temmuz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde, Nevşehir Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 50 DL 799 plakalı otomobilin sürücüsü K.Ç., seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Kazayı gören, adliyede görevli bekçilerin ihbarı üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, alkollü olduğu belirlenen sürücü K.Ç., araçtan indikten sonra yanında bulunan Y.D., aracı "müsait bir yere çekeceğim" diyerek alıp olay yerinden uzaklaştı. Kaza yerinde tek başına kalan K.Ç., polis ekiplerine aracı kendisinin kullanmadığını öne sürdü. Bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek hakaret ve tehditlerde bulundu.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu kaçan sürücü Y.D., Sümer Mahallesi Şehit Er Cevdet Şimşek Sokak’ta araçla birlikte yakalanarak olay yerine getirildi. Burada da K.Ç., aracı kendisinin kullanmadığını öne sürerek alkolmetreyi üflemek istemedi.

Yapılan alkol ölçümünde K.Ç.’nin 239 promil, Y.D.’nin ise 179 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza yapan sürücü K.Ç.’ye ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 50 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Olay yerinden araçla kaçan Y.D.’ye ise çeşitli ihlallerden toplam 230 bin lira idari para cezası kesildi ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Her iki şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.



