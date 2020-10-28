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NİĞDE

Niğde haberleri: Muhtarı ve 13 seçmeni bulunan köyde kimse yaşamıyor

Niğde'de muhtarı ve 13 seçmeni bulunan köyde kimse yaşamıyor

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde muhtarı ve 13 seçmeni bulunan, ancak muhtar dahil kimsenin yaşamadığı Tabaklı köyü, harabe evleriyle adeta hayalet bir köyü andırıyor.

Haber Merkezi DHA
Kimse yaşamamasına karşın muhtarı ve 13 seçmeni bulunan Tabaklı köyü, yıllardır kullanılmayan taş evlerin harabeye dönüşmesiyle adeta hayalet köye dönüştü.
Kimse yaşamamasına karşın muhtarı ve 13 seçmeni bulunan Tabaklı köyü, yıllardır kullanılmayan taş evlerin harabeye dönüşmesiyle adeta hayalet köye dönüştü.

Ulukışla ilçesine bağlı Tabaklı köyünde yaşayan vatandaşlar, bölgenin hayvancılığa uygun olmaması ve ulaşımdaki zorluklar nedeniyle 1992-1993 yılları arasında göç ederek yakındaki Köşkönü köyüne taşındı.

DHA

Kimse yaşamamasına karşın muhtarı ve 13 seçmeni bulunan Tabaklı köyü, yıllardır kullanılmayan taş evlerin harabeye dönüşmesiyle adeta hayalet köye dönüştü.

DHA

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"Sağlam bina da yok"

Köyün göç verdiği Köşkönü köyünün eski muhtarı Mahir Özlü, çocukluğunun Tabaklı köyünde geçtiğini kaydetti. Vatandaşların Tabaklı’dan göç ettiği Köşkönü’nün 2015 yılında köy statüsüne kavuştuğunu dile getiren Özlü, “Resmiyette baktığımızda Tabaklı köyünde 13 kişinin ikamet ettiği görülüyor ama köyde yaşanacak hiçbir ev yok. Bu kişiler aslında Köşkönü köyünde ikamet ediyor” diye konuştu.

DHA

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"Kimse kalmadı"

Tabaklı köyünün eskiden 350 haneli bir köy olduğunu belirten Özlü, şöyle devam etti:

  • "Burası 350 haneli bir köydü. Bu köyde yaşayan vatandaşlar 1969 yılında başlayıp 1993 yılına kadar tamamen bu köyden göçtüler. Yaşayan kimse kalmadı. Tabaklı köyünün muhtarı da Köşkönü köyünde yaşıyor. 2016 yılında Köşkönü muhtarı seçildiğimde Tabaklı köyünde kimsenin yaşamadığını, buranın bir mesire alanı olarak Köşkönü köyüne bağlanmasını talep ettim. Talebime olumlu cevap çıkmadı."
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