Niğde'de muhtarı ve 13 seçmeni bulunan köyde kimse yaşamıyor

Kimse yaşamamasına karşın muhtarı ve 13 seçmeni bulunan Tabaklı köyü, yıllardır kullanılmayan taş evlerin harabeye dönüşmesiyle adeta hayalet köye dönüştü.

Ulukışla ilçesine bağlı Tabaklı köyünde yaşayan vatandaşlar, bölgenin hayvancılığa uygun olmaması ve ulaşımdaki zorluklar nedeniyle 1992-1993 yılları arasında göç ederek yakındaki Köşkönü köyüne taşındı.

DHA

Kimse yaşamamasına karşın muhtarı ve 13 seçmeni bulunan Tabaklı köyü, yıllardır kullanılmayan taş evlerin harabeye dönüşmesiyle adeta hayalet köye dönüştü.

DHA

GÜNDEM Bursa'nın 22 yaşındaki en genç muhtarı: İnanmayıp, kimliğimi soruyorlar

"Sağlam bina da yok"

Köyün göç verdiği Köşkönü köyünün eski muhtarı Mahir Özlü, çocukluğunun Tabaklı köyünde geçtiğini kaydetti. Vatandaşların Tabaklı’dan göç ettiği Köşkönü’nün 2015 yılında köy statüsüne kavuştuğunu dile getiren Özlü, “Resmiyette baktığımızda Tabaklı köyünde 13 kişinin ikamet ettiği görülüyor ama köyde yaşanacak hiçbir ev yok. Bu kişiler aslında Köşkönü köyünde ikamet ediyor” diye konuştu.

REKLAM

DHA

GÜNDEM Koca köyde 2 kişi yaşıyor

"Kimse kalmadı"

Tabaklı köyünün eskiden 350 haneli bir köy olduğunu belirten Özlü, şöyle devam etti: