Nobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar'dan Maarif öğrencilerine tavsiyeler: Allah'a güvenirseniz sonunda kazanırsınız

Dünyaca ünlü, Nobel Ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Azerbaycan Uluslararası Maarif Okullarında yönetici, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.
Prof. Dr. Sancar’ı Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün karşıladı. Maarif kampüsünü ve dersliklerini gezerek, bilgi alan Prof. Sancar, öğrencilerin kimya laboratuvarında yaptığı deneyleri gözlemledi ve tavsiyeler verdi.
Türkiye Maarif Vakfı Azerbaycan Ülke Temsilcisi Dr. Serdar Gündoğan etkinliğin açılış konuşmasını yaparak misafirleri selamladı.
Ardından Prof. Dr. Birol Akgün, Türk dünyasının gururu, Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları ziyaretinin tarihi önem taşıdığını ve Maarif Okulları ile geleceğini inşa eden öğrenciler için motivasyon kaynağı olacağını belirterek, "Çocuklarımıza böyle güzel bir etkinlik düzenlemekten gurur duyuyoruz. Milletimizin inancı ve mücadelesi var, yeter ki bu enerjiyi geleceğimize yönlendirebilelim." dedi.
AZİZ SANCAR: NOBEL’DE ELİMDE TÜRK BAYRAĞI, GÖĞSÜMDE OSMANLI ARMASI VARDI
Prof. Dr. Aziz Sancar, "Uzun açıklamalara alışık değilim ama şunu söylemeliyim ki, Türk dünyasının her zaman en iyiye ulaşmasını istedim, bu olmazsa mutlu olamam. Allah'a güvenirseniz sonunda kazanırsınız, hedefinize ulaşırsınız. Nobel Ödülü'nü almadan önce çok endişeliydim. Tüm Türk dünyasını temsil ettiğimi biliyordum. Bu yönde iyi bir ders vermem gerektiğini düşündüm ve aylarca buna hazırlandım. Elimde Türk bayrağı, göğsümde Osmanlı armaları vardı, nereden geldiğimi, kimi temsil ettiğimi de bilsinler istedim." ifadelerini kullandı.
Çocukların sorularını cevaplayan bilim insanı, doğa ve matematik bilimleri alanında daha fazla çalışılması gerektiğini kaydetti. Bilim adamı sporun öneminden özellikle bahsetti.
Prof. Sancar’a Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ve Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Nevzat Şimşek tarafından hatıra hediyesi takdim edildi.
Etkinlik kitap imza töreninin ardından sona erdi.