Nobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar'dan Maarif öğrencilerine tavsiyeler: Allah'a güvenirseniz sonunda kazanırsınız

Ardından Prof. Dr. Birol Akgün, Türk dünyasının gururu, Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları ziyaretinin tarihi önem taşıdığını ve Maarif Okulları ile geleceğini inşa eden öğrenciler için motivasyon kaynağı olacağını belirterek, "Çocuklarımıza böyle güzel bir etkinlik düzenlemekten gurur duyuyoruz. Milletimizin inancı ve mücadelesi var, yeter ki bu enerjiyi geleceğimize yönlendirebilelim." dedi.

Prof. Dr. Aziz Sancar, "Uzun açıklamalara alışık değilim ama şunu söylemeliyim ki, Türk dünyasının her zaman en iyiye ulaşmasını istedim, bu olmazsa mutlu olamam. Allah'a güvenirseniz sonunda kazanırsınız, hedefinize ulaşırsınız. Nobel Ödülü'nü almadan önce çok endişeliydim. Tüm Türk dünyasını temsil ettiğimi biliyordum. Bu yönde iyi bir ders vermem gerektiğini düşündüm ve aylarca buna hazırlandım. Elimde Türk bayrağı, göğsümde Osmanlı armaları vardı, nereden geldiğimi, kimi temsil ettiğimi de bilsinler istedim." ifadelerini kullandı.