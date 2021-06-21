Gündem Normalleşme kararları yolda
ANKARA

Normalleşme kararları yolda

Koronavirüse karşı yürütülen mücadelede ve aşı seferberliği sayesinde vaka sayılarında önemli düşüş sağlanırken, gözler yeni kararların alınmasının beklendiği kabineye çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin en önemli gündemi, yeni kademeli normalleşme adımları olacak.

Osman Özgan Yeni Şafak
Normalleşme kararları yolda
Kabine Toplantısı

Toplantıda, hafta içi ve cumartesi günü 22.00’de başlayıp pazartesi sabah 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında esneme olup olmayacağı, pazar günü kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı masaya yatırılacak.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Bilim Kurulu’nun da tavsiyeleri doğrultusunda, pazar günü de açılmanın söz konusu olabileceği, akşam saatlerindeki kısıtlama saatinin de yine esnetilebileceği belirtiliyor. Kafe, restoran ve lokantalar 07.00-21.00 saatleri arasında müşterilerini kabul ediyor. İşletmeler, saat 24.00’a kadar da “paket servis” şeklinde hizmet veriyor. Söz konusu yeme içme yerlerinin kapanış saatinin esnetilmesi de toplantıda ele alınacak.

KAFE VE RESTORANLARIN DURUMU

Yine yazın gelmesiyle birlikte yıllık izinlerin de başladığı kamuda esnek çalışma tedbirinin de gözden geçirileceği belirtiliyor. Vatandaşın en çok merak ettiği konuların başında gelen maske zorunluluğunun da kabinede değerlendirilmesi bekleniyor. Sağlık Bakanı Koca, maskenin bırakılması için toplumsal bağışıklığın sağlanması gerektiğine işaret etmişti. Toplantının bir diğer önemli başlığı ise turizm olacak. Turizm sezonunun açılması, Rusya’nın salı gününden itibaren Türkiye’ye yapılan uçuşları yeniden başlatma kararı gibi konuların da değerlendirileceği toplantıda, turizme yönelik yeni tedbirlerin de ele alınması bekleniyor. Ayrıca turizm sektöründe KDV desteğinin uzatılması konusunu da kabinenin gündeminde olacak.

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