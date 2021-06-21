Normalleşme kararları yolda

Toplantıda, hafta içi ve cumartesi günü 22.00’de başlayıp pazartesi sabah 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında esneme olup olmayacağı, pazar günü kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı masaya yatırılacak.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Bilim Kurulu’nun da tavsiyeleri doğrultusunda, pazar günü de açılmanın söz konusu olabileceği, akşam saatlerindeki kısıtlama saatinin de yine esnetilebileceği belirtiliyor. Kafe, restoran ve lokantalar 07.00-21.00 saatleri arasında müşterilerini kabul ediyor. İşletmeler, saat 24.00’a kadar da “paket servis” şeklinde hizmet veriyor. Söz konusu yeme içme yerlerinin kapanış saatinin esnetilmesi de toplantıda ele alınacak.

KAFE VE RESTORANLARIN DURUMU

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Yine yazın gelmesiyle birlikte yıllık izinlerin de başladığı kamuda esnek çalışma tedbirinin de gözden geçirileceği belirtiliyor. Vatandaşın en çok merak ettiği konuların başında gelen maske zorunluluğunun da kabinede değerlendirilmesi bekleniyor. Sağlık Bakanı Koca, maskenin bırakılması için toplumsal bağışıklığın sağlanması gerektiğine işaret etmişti. Toplantının bir diğer önemli başlığı ise turizm olacak. Turizm sezonunun açılması, Rusya’nın salı gününden itibaren Türkiye’ye yapılan uçuşları yeniden başlatma kararı gibi konuların da değerlendirileceği toplantıda, turizme yönelik yeni tedbirlerin de ele alınması bekleniyor. Ayrıca turizm sektöründe KDV desteğinin uzatılması konusunu da kabinenin gündeminde olacak.

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