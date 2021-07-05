Normalleşme süreci masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak kabinenin en önemli gündem maddesi, 1 Temmuz’da başlayan kademeli normalleşmenin üçüncü etabı olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın söz konusu normalleşme sürecine ilişin bir sunum yapacağı, güncel risk haritası ve vaka sayılarıyla ilgili kabine üyelerini bilgilendireceği belirtiliyor.

MASKE VE MESAFE

Ayrıca Koca’nın, ilk kez Hindistan’da ortaya çıkan dünya genelinde yayılan Delta varyantının Türkiye’deki sayılarına ilişkin de bilgi verecek. Daha hızlı bulaştığı kaydedilen Delta varyantının yayılmasının önüne geçecek tedbirler toplantıda değerlendirilecek. Özellikle yeni normalleşme sürecinde kısıtlamaların kalkmasıyla unutulan maske ve mesafe kuralına uyulması noktasında adımların atılmasının gündemde olacağı ifade ediliyor.

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AŞIDA SON DURUM

Delta varyantına karşı en etkili silahın, çift doz aşı ve kişisel tedbirler olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda, haziran ayıyla birlikte seferberliğe dönüştürülen aşılama çalışmaları da yine kabinenin önemli gündemleri arasında yer alacak. Bakan Koca’nın, aşılama çalışmalarında gelinen son duruma ilişkin kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor. Ayrıca aşılama takviminde izlenecek yol ve aşı tedariki gibi konular da toplantıda değerlendirilecek. Yine Faz-3 çalışması 22 Haziran’da başlayan “Turkovac” ve diğer yerli aşı çalışmalarında gelinen son durum da yine kabinede masaya yatırılacak. Öte yandan, Kurban Bayramı tedbirlerinin de ele alınması beklenen kabinede, normalleşme süreciyle birlikte turizmde yaşanan gelişmeler de değerlendirilecek. Özellikle yabancı turist sayısında önemli artış gözlenirken, konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un kabineyi bilgilendireceği aktarılıyor.

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AFGANİSTAN MİSYONU

Toplantıda, ABD’nin Afganistan’dan çekilme süreci ve Türkiye’nin muhtemel Afganistan misyonu da masadaki bir diğer önemli gündem olacak. İtalya’nın ev sahipliğindeki G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katılan ve ABD, İngiltere, Arjantin başta olmak üzere birçok mevkidaşıyla bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, söz konusu temaslarıyla ilgili bilgi vereceği aktarılıyor. Toplantıda ayrıca, terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin kabineye bilgi sunulacak.

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