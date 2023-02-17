Normalleşmede su ve gaz öncelik

Depremden etkilenen 11 ilde altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Afetzedelerin doğal gaz ve su ihtiyacının bir an önce çözülmesi için Ankara, Isparta, Uşak, İzmir, İstanbul, Konya, Kütahya başta olmak üzere 40 ilden 300'e yakın doğal gaz ve su ekibi bölgeye geldi. Ekipler vatandaşın hijyen ve ısınmasında büyük ihtiyaç olan gaz ve su şebekesinin işlemesi için büyük çaba harcıyor.

ETKİNLİKLER DURDURULDU

Yetkililerden alınan bilgilere göre, deprem anındaki acil durum eylem planı kapsamında depremden etkilenen şehirlere giden tüm altyapı etkinlikleri kesildi. Tüm illerde bu şekilde acil durum eylem planları olduğu kaydedildi.

KAÇAK TARAMASI

Ardından yapılan hasar tespiti noktasında Adıyaman'da bulunan borularda özel kaçak araçları ile taramalar yapıldı. Yer altındaki kaçakları 10 metre derinliğe kadar yüzde yüz tespit edebilen cihazlar ile şehrin tamamı tarandı. Hasar gören gaz boruları onarıldı ya da değiştirildi. Ancak BOTAŞ tarafından bölgeye doğal gazı aktaran geniş çaplı boruların da kırılması ve çatlaması nedeniyle çalışmalar uzadı. Bu nedenle Adıyaman'a gaz verilmesi ve diğer işlemlerin gerçekleştirilmesinin 15 günü geçebileceği belirtildi.

Ağırlık az hasarlı ilçelere verildi

Adıyaman'da birkaç ilçe hariç yıkım çok büyük boyutlara ulaşmadı. Bu nedenle gaz verme işlemlerinde öncelik Adıyaman'da Kahta, Besni ve diğer az hasarlı ilçelere verilmiş durumda. Su şehrin henüz yüzde 30'una verilmiş durumda. Bunun yanı sıra kademeli olarak kontroller yapılarak ve enkaz çalışmalarına engel olmayacak şekilde elektrik de şehrin yüzde 50'sine verilmiş durumda. Elektrik verilmesinin şehrin güvenliği açısından çok önemli olduğun belirten yetkililer en yakın zamanda şehrin tamamına ulaşmasını sağlayacaklarını söyledi.



