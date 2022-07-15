O gece Filistin’de nefesler tutuldu

Filistinli gazeteci Taha Avcıoğlu, 15 Temmuz gecesinde ülke halkının nefeslerini tutarak Türk halkından güzel bir haber beklediğini söyledi. “15 Temmuz ile Türkiye’yi 1980’lerin karanlığına götürmek istediler.” diyen Avcıoğlu şunları söyledi:

TÜRKLER DÜNYAYA MESAJ VERDİ

“Türkiye’de son 20 yılda yaşanan büyük değişim mimarı sayın Recep Tayyip Erdoğan’a karşı gerçekleştirilen bu hain darbe girişimini, ülke tarihi açısından kara bir leke olarak nitelendirebiliriz. Birçok Arap ülkesi, özellikle de Arap halkları bu darbeyi ilk andan itibaren kınadı; Türk halkının ve seçilmiş Cumhurbaşkanının yanında olduğunu açıkça dile getirdi. Özellikle de Filistin’de o gece tabiri caizse nefesler tutuldu. İşgal edilmiş topraklarda yaşanan zulme karşı dimdik duran, İsrail’in insan hakları ihlallerini açıkça haykıran kardeş Türkiye halkının iradesine yönelik saldırı, Filistinliler tarafından sabaha kadar anbean takip edildi. İnsanlar diken üstünde Türkiye’den gelecek güzel bir haberi bekledi. Ve çok şükür Türk halkı, seçilmiş cumhurbaşkanına ve iradesine sahip çıktı, darbeye direndi, sonunda da kazandı. Böylece dünyaya da çok güçlü bir mesaj vermiş oldu: “Türkiye’nin içinde ne olursa olsun, kendi içimizde ne yaşarsak yaşayalım, dışarıdan bir elin iç meselemize karışmasına asla izin vermeyiz” dedi Türk milleti.”

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Taha Avcıoğlu

TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR AKTÖR

Avcıoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı: O zamanlar malumunuz bölgede ‘Arap Baharı’ adı verilen değişim dönüşüm süreci vardı. Ve bu süreç bağlamında Türkiye ile menfaatleri uyuşmayan bazı Arap ülkelerinin darbe girişimine ses çıkarmadığı görüldü. Ancak özellikle son bir yıldır Türkiye komşularıyla ilişkilerini eski haline getirmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Türkiye ziyaretini bu bağlamda okuyabiliriz. Yine daha önce de Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’dan benzer adımlar atıldı. Bu durum, Türkiye’nin bölgesel politikalarda güçlü ve etkin bir aktör olduğunu bize gösteriyor.