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O görüntüler resepsiyona damga vurmuştu: Heleva'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne dediği belli oldu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'nda tebrikleri kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail'in Gazze'deki katliamlarını kınayan Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva'nın görüntüleri gündem olmuştu. Haleva’nın ellerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın omzuna koyup neler söylediği ortaya çıktı.

15:48 - 31/10/2023 Salı
Güncelleme: 16:02 - 31/10/2023 Salı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - İsak Haleva

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - İsak Haleva

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'nda tebrikleri kabul ederken Türkiye Musevileri Hahambaşı
Rav İsak Haleva
'nın hareketleri dikkat çekmişti. Haleva'nın hareketlerinin sırrı çözüldü.

"Omuzlarına koyması bir dua şeklidir"


İsak Haleva'nın yakını Yahudi iş insanı araştırmacı Doğan Kasadolu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederken Haleva'nın hareketlerinin nedenini açıkladı. Kasadolu, "Haleva'nın ellerini Başkan Erdoğan'ın omuzlarına koyması bir dua şeklidir. Yahudi inancında eller, dua edilen kişinin başına konur ve kendisine dua edilir.


Cumhurbaşkanımızın maşallah boyu uzun olduğundan Haleva ellerini Erdoğan'ın omzuna koyarak kendisine dua etmiş ve ortaya samimi bir görüntü çıkmıştır. Haleva, Başkan Erodoğan'ın dünyadaki barış çabalarının bir an önce sonuç vermesini, kan ve gözyaşının bir an önce bitmesini temenni ederek hem kendisini hem de Türkiye için de dua etmiştir" dedi.





#İsak Haleva
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#29 Ekim
2 saat önce
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