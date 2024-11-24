O konserlerin 20’de birine denk geliyor

CHP’nin başkentte yeni metro hattı için temel atılacağı söylemi boş çıktı. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’nde CHP’li Grup Başkanvekili Ertan Işık, Dikimevi-NATO Yolu Metro Hattı için temel atma tarihi verdi. Işık, AK Partili üyelere cevap verirken “NATO Yolu- Dikimevi metrosu da Allah nasip ederse 22’sinde (Kasım) temel atıyoruz. Sizi de oraya bekleriz, bu temel atma törenine” dedi. Ancak Ankara’da önceki gün belediye tarafından herhangi bir temel atılmadı. ABB’den dün yapılan açıklamada ise söz konusu metro hattı için 22 Kasım'da ikinci kez ihaleye çıkıldığı duyuruldu.