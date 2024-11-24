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O konserlerin 20’de birine denk geliyor

O konserlerin 20’de birine denk geliyor

Mehmet Güney
04:0024/11/2024, Pazar
G: 24/11/2024, Pazar
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Mehmet Nuri Ersoy
Mehmet Nuri Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ‘Kültür Yolu Festivalleri’ ile CHP’li belediyelerin fahiş fiyatlı konserlerinin karşılaştırılmasına tepki gösterdi: Maliyetler açısından uçurum var ikisinin arasında. Bizimki kamuoyuna yansıyan rakamların yaklaşık 20'de 1'ine denk geliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP’li belediyelerin yüksek maliyetli konser harcamaları ile Kültür Yolu Festivalleri’nin kıyaslanmasına tepki gösterdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ersoy, büyük konserlerin konser başı maliyetinin, CHP’li belediyelerin harcadığı söylenen rakamların 20’de birine denk olduğunu kaydetti.


KİMSEYE AYRIM YAPILMADI

Kültür Yolu Festivali’ndeki sanatçılara yönelik herhangi bir ayrımcılığın söz konusu olmadığını söyleyen Ersoy, sanatçı listesinin çok çeşitli olduğunu, konuya ideolojik açıdan yaklaşılmadığını belirtti. CHP'li belediyelerin konser harcamaları ile Kültür Yolu Festivalleri’nin kıyaslanmasına tepki gösteren Ersoy, “Kültür Yolu çok geniş kapsamlı bir etkinlik. 144 festival gününde 6 bin 700 etkinlik içeriyor. Şimdi büyük sanatçı konserlerinize gelelim. Büyük konserlerin konser başı maliyeti kamuoyuna yansıyan belediye sahnelerinin, çok daha kapsamlı bir sahne, artı teknik kısmını söylüyorum. Sadece kamuoyuna yansıyan rakamların 20’de birine denk geliyor. Maliyetler açısından uçurum var ikisinin arasında. Ekranda gördüğümüzün 20’de birine denk geliyor” dedi.


Temel atacaktı ihale yapabildi

  • CHP’nin başkentte yeni metro hattı için temel atılacağı söylemi boş çıktı. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’nde CHP’li Grup Başkanvekili Ertan Işık, Dikimevi-NATO Yolu Metro Hattı için temel atma tarihi verdi. Işık, AK Partili üyelere cevap verirken “NATO Yolu- Dikimevi metrosu da Allah nasip ederse 22’sinde (Kasım) temel atıyoruz. Sizi de oraya bekleriz, bu temel atma törenine” dedi. Ancak Ankara’da önceki gün belediye tarafından herhangi bir temel atılmadı. ABB’den dün yapılan açıklamada ise söz konusu metro hattı için 22 Kasım'da ikinci kez ihaleye çıkıldığı duyuruldu.



#Kültür ve Turizm Bakanlığı
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