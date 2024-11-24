O konserlerin 20’de birine denk geliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP’li belediyelerin yüksek maliyetli konser harcamaları ile Kültür Yolu Festivalleri’nin kıyaslanmasına tepki gösterdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ersoy, büyük konserlerin konser başı maliyetinin, CHP’li belediyelerin harcadığı söylenen rakamların 20’de birine denk olduğunu kaydetti.
Kültür Yolu Festivali’ndeki sanatçılara yönelik herhangi bir ayrımcılığın söz konusu olmadığını söyleyen Ersoy, sanatçı listesinin çok çeşitli olduğunu, konuya ideolojik açıdan yaklaşılmadığını belirtti. CHP'li belediyelerin konser harcamaları ile Kültür Yolu Festivalleri’nin kıyaslanmasına tepki gösteren Ersoy, “Kültür Yolu çok geniş kapsamlı bir etkinlik. 144 festival gününde 6 bin 700 etkinlik içeriyor. Şimdi büyük sanatçı konserlerinize gelelim. Büyük konserlerin konser başı maliyeti kamuoyuna yansıyan belediye sahnelerinin, çok daha kapsamlı bir sahne, artı teknik kısmını söylüyorum. Sadece kamuoyuna yansıyan rakamların 20’de birine denk geliyor. Maliyetler açısından uçurum var ikisinin arasında. Ekranda gördüğümüzün 20’de birine denk geliyor” dedi.