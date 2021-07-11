O konuşma Yassıada belgelerinde

Yalanları tek tek çürütülen CHP’nin bu kez de 27 Mayıs tutanakları üzerinden başlattığı algı operasyonu çöktü. İsmet İnönü’nün “yok” denilen konuşması, Yassıada belgelerinden çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs’ın 61. yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda yaptığı konuşmada, İsmet İnönü’nün, darbe öncesi TBMM’de yaptığı bir konuşmada, “İhtilal olacak ve siz bundan kurtulamayacaksınız” dediğini aktarmıştı. Ancak CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İnönü’nün böyle bir konuşmasının olmadığını savundu ve Erdoğan’ın, İnönü ailesinden özür dilemesini istedi.

MECLİS’TEN ÇIKARMA CEZASI

Ancak Yeni Şafak, önceki gün gündeme getirdiği konuyla ilgili İnönü’nün söz konusu konuşmasının belgesine ulaştı. İnönü’nün ‘12 birleşim Meclis’ten çıkarma cezası’ almasına neden olan ve sonrasında Genel Kurul’da yapılan oylama sonucunda tutanaklardan çıkarılan 27 Nisan 1960 tarihli konuşma, Yassıada belgelerinin içerisinden çıktı.

REKLAM

DP MİLLETVEKİLİ NOT ETMİŞ

Söz konusu konuşmanın, o dönem Demokrat Parti İstanbul Milletvekili olan Mithat Perin tarafından not edildiği anlaşıldı. Bu notlar daha sonra Yassıada soruşturmalarının içindeki evraklar arasına girdi. Aynı zamanda gazeteci olan Perin, diğer milletvekilleri ile Yassıada yargılamalarında sanık oldu. Hüküm giyerek, 33 ay Kayseri Cezaevi’nde yattı.

EVRAK TASNİFİNDE BULUNDU

13 Ekim 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile Yassıada Tazminat Komisyonu kurulmuş ve Yassıada yargılamalarına ilişkin tüm evraklar da bu komisyona aktarılmıştı. Komisyonun incelediği evrakların tasnifi sırasında, milletvekili Perin’in İsmet İnönü’nün konuşmasına ilişkin 3 sayfalık notu da gün yüzüne çıkmış oldu. Daktilo ile yazılmış notlarda, “Sayın İsmet İnönü’nün Meclis’ten atılmadan önce yaptığı konuşma” ifadesi yer alıyor.

REKLAM