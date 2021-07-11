Gündem O konuşma Yassıada belgelerinde
ANKARA

O konuşma Yassıada belgelerinde

CHP’li Özgür Özel’in, İsmet İnönü’nün 27 Mayıs darbesinden önce Meclis’te demediğini savunarak algı oluşturmaya çalıştığı “İhtilal olacak ve siz bundan kurtulamayacaksınız” şeklindeki konuşması Yassıada belgelerinin arasından çıktı.

Osman Özgan Yeni Şafak
O konuşma Yassıada belgelerinde
Özgür Özel

Yalanları tek tek çürütülen CHP’nin bu kez de 27 Mayıs tutanakları üzerinden başlattığı algı operasyonu çöktü. İsmet İnönü’nün “yok” denilen konuşması, Yassıada belgelerinden çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs’ın 61. yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda yaptığı konuşmada, İsmet İnönü’nün, darbe öncesi TBMM’de yaptığı bir konuşmada, “İhtilal olacak ve siz bundan kurtulamayacaksınız” dediğini aktarmıştı. Ancak CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İnönü’nün böyle bir konuşmasının olmadığını savundu ve Erdoğan’ın, İnönü ailesinden özür dilemesini istedi.

MECLİS’TEN ÇIKARMA CEZASI

Ancak Yeni Şafak, önceki gün gündeme getirdiği konuyla ilgili İnönü’nün söz konusu konuşmasının belgesine ulaştı. İnönü’nün ‘12 birleşim Meclis’ten çıkarma cezası’ almasına neden olan ve sonrasında Genel Kurul’da yapılan oylama sonucunda tutanaklardan çıkarılan 27 Nisan 1960 tarihli konuşma, Yassıada belgelerinin içerisinden çıktı.

DP MİLLETVEKİLİ NOT ETMİŞ

Söz konusu konuşmanın, o dönem Demokrat Parti İstanbul Milletvekili olan Mithat Perin tarafından not edildiği anlaşıldı. Bu notlar daha sonra Yassıada soruşturmalarının içindeki evraklar arasına girdi. Aynı zamanda gazeteci olan Perin, diğer milletvekilleri ile Yassıada yargılamalarında sanık oldu. Hüküm giyerek, 33 ay Kayseri Cezaevi’nde yattı.

EVRAK TASNİFİNDE BULUNDU

13 Ekim 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile Yassıada Tazminat Komisyonu kurulmuş ve Yassıada yargılamalarına ilişkin tüm evraklar da bu komisyona aktarılmıştı. Komisyonun incelediği evrakların tasnifi sırasında, milletvekili Perin’in İsmet İnönü’nün konuşmasına ilişkin 3 sayfalık notu da gün yüzüne çıkmış oldu. Daktilo ile yazılmış notlarda, “Sayın İsmet İnönü’nün Meclis’ten atılmadan önce yaptığı konuşma” ifadesi yer alıyor.

Önergesiyle rezil oldu
GÜNDEM
Önergesiyle rezil oldu
Abone Ol Google News
Bakan müjdeyi verdi

Bakan müjdeyi verdi

​Marmara'da balıkların görünmeye başladı.
Kritik görüşme sona erdi

Kritik görüşme sona erdi

İki lider İsrail-Filistin ihtilafındaki gelişmeleri değerlendirdi.
Vanda feci kaza

Van'da feci kaza

​Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı, 8 kişi hayatını kaybetti.

​Türkiye'nin 10 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı.

​Beş kilometrelik araç kuyruğu oluştu

​KAİHL yeni öğrencilerini bekliyor

​KAİHL yeni öğrencilerini bekliyor

150 kişiyi bünyesine katacak.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede önemli bir lider
Dünya

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede önemli bir lider

Katıldığı bir televizyon programında Türkiye ile ilişkilerinden bahseden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Bölgede, kendi hedeflerine ulaşmada başarılı ve önemli bir lider. Mustafa Kemal Atatürk kadar ülkeyi yönetmiş, Türkiye'nin fizyonomisini değiştirmiş bir isim" ifadelerini kullandı.
Libya Devlet Konseyi Başkanı Mişri: Kimse Türk güçleriyle paralı askerleri bir tutmasın
Dünya

Libya Devlet Konseyi Başkanı Mişri: Kimse Türk güçleriyle paralı askerleri bir tutmasın

Ülkesindeki siyasi krize ilişkin açıklamalarda bulunan Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mişri, resmi anlaşmalar çerçevesinde Libya'da bulunan Türk güçleri ile paralı askerlerin bir tutulamayacağını söyledi. Mişri, "Libya Libyalıların toprağıdır. İlkesel olarak hiçbir yabancı gücün topraklarımızda olmasını istemiyoruz. Ancak yardım çağrımıza bir tek Türkiye yanıt verdi. Türkiye de bir kurumlar devleti olarak, karşılıklı imzalanan anlaşmalar için meclisinden onay aldı." ifadelerini kullandı.
Erken seçim isteyen İYİ Partili Türkkan'a AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan yanıt: Muhtemelen siz de oyunuzu Erdoğan'a vereceksiniz
Gündem

Erken seçim isteyen İYİ Partili Türkkan'a AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan yanıt: Muhtemelen siz de oyunuzu Erdoğan'a vereceksiniz

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, erken seçim çağrısı yaptı. Türkkan'ın paylaşımına yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Çok tekrara düşüyorsunuz, baydınız" ifadelerini kullanarak İYİ Partili mevkidaşının 2018 seçimlerinde attığı tweet'lere yer verdi. Türkkan'ın "İşiniz bu kez çok zor" ifadelerine de yanıt veren Turan, "Adayınız belli olsun konuşuruz. Muhtemelen siz de oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'a vereceksiniz" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.