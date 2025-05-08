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O şoföre 13,5 yıl hapis talebi

O şoföre 13,5 yıl hapis talebi

Oğuzhan Ürüşan
04:008/05/2025, Thursday
G: 8/05/2025, Thursday
Yeni Şafak
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Dava, önümüzdeki günlerde Ankara Adliyesi’nde görülecek.
Dava, önümüzdeki günlerde Ankara Adliyesi’nde görülecek.

"Dur" ihtarına uymayıp CHP parti otobüsünü polislerin üzerine süren şoför Gökhan Gülyurt hakkında istenen ceza belli oldu. 23 Nisan’da 1’inci Meclis’ten Anıtkabir’e yürüyecek CHP milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarını taşıyan genel başkana tahsisli makam otobüsü, kapalı yola girmek için polislerin üzerine sürülmüş, polisler ezilmekten son anda kurtulmuşlardı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli polisler Mehmet Ö., Okan A., Okan Y., Sare Y. ve Yasemin K. müşteki olarak yer aldı. Müşteki polislerin farklı noktalarda bulunduğu belirtilen iddianamede, şüpheli Gülyurt’un 3 ayrı noktada otobüsü polislerin üzerine sürdüğü vurgulandı. Gülyurt'un zincirleme şekilde “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.


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