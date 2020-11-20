​O teröristlere 25 yıl hapis

Ankara’da 14 Mayıs 2019’da TBMM’ye saldırı girişimleri son anda engellenen DHKP-C’li teröristler Mulla Zincir ve Eylem Yücel’in yargılandığı davanın karar duruşması dün görüldü. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada sanık Zincir, adalet talepleri doğrultusunda TBMM’de eylem yapmak istediklerini savunurken, Yücel ise TBMM’de bir eylem gerçekleştirdiklerini ancak suçlu olmadıklarını iddia etti. Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının ardından kararı açıkladı.

Eylem Yücel

HAKİME SAAT FIRLATTI

Mahkeme, sanıklar Zincir ve Yücel’i “Silahlı terör örgütüne üye olma”, “Görevli memura direnme” ve 3 kişiyi “Hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından 25 yıl 6’şar ay hapis hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu bulunduğu cezaevinin duvarına yazı yazdığı tespit edilen sanık Zincir’e ayrıca “Kamu malına zarar verme” suçundan 1 yıl hapis cezası verildi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedilirken DHKP-C’li sanıklar duruşma salonunda slogan attı. DHKP-C’li Zincir kolundaki saati mahkeme heyetine fırlattı.