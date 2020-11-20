Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem O teröristlere 25 yıl hapis
ANKARA

​O teröristlere 25 yıl hapis

O teröristlere 25 yıl hapis

TBMM’ye yönelik sansasyonel eylem planlayan DHKP-C’li Mulla Zincir ve Eylem Yücel’in yargılandığı davada karar çıktı. Zincir 26 yıl 6 ay, Yücel ise 25 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Mulla Zincir
Mulla Zincir

Ankara’da 14 Mayıs 2019’da TBMM’ye saldırı girişimleri son anda engellenen DHKP-C’li teröristler Mulla Zincir ve Eylem Yücel’in yargılandığı davanın karar duruşması dün görüldü. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada sanık Zincir, adalet talepleri doğrultusunda TBMM’de eylem yapmak istediklerini savunurken, Yücel ise TBMM’de bir eylem gerçekleştirdiklerini ancak suçlu olmadıklarını iddia etti. Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının ardından kararı açıkladı.

Eylem Yücel

HAKİME SAAT FIRLATTI

Mahkeme, sanıklar Zincir ve Yücel’i “Silahlı terör örgütüne üye olma”, “Görevli memura direnme” ve 3 kişiyi “Hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından 25 yıl 6’şar ay hapis hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu bulunduğu cezaevinin duvarına yazı yazdığı tespit edilen sanık Zincir’e ayrıca “Kamu malına zarar verme” suçundan 1 yıl hapis cezası verildi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedilirken DHKP-C’li sanıklar duruşma salonunda slogan attı. DHKP-C’li Zincir kolundaki saati mahkeme heyetine fırlattı.

Abone Ol Google News
İşte yeni eylem planı

İşte yeni eylem planı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı.
Evimizde kalalım

Evimizde kalalım

​Kısıtlamalar bu hafta sonu başlıyor.
İstanbulda olmayacak

İstanbul'da olmayacak

​Beklenen 'büyük' depremle ilgili çarpıcı açıklama.
Şer ittifakı <br>rahat durmuyor

Şer ittifakı
rahat durmuyor

​Akdeniz'de F-35'li provokasyon.
Dünyaya umut taşıyor

Dünyaya umut taşıyor

​Çin'in Kovid-19 aşısı Turkish Cargo'ya emanet.
Güle güle babam

Güle güle babam

​Şehidin kızı yürekleri dağladı.

Çakıcı'ya soruşturma

Çakıcı'ya soruşturma

​'Aynısı Erdoğan'a yapıldığında neredeydiniz?'

Ölümüne kiralık

Ölümüne kiralık

​Ev sahibinin kirli oyunu ortaya çıktı.
Tehlike hızla büyüyor

Tehlike hızla büyüyor

​Dünyada koronavirüs bilançosu açıklandı.
Hepsi aynı ailedendi

Hepsi aynı ailedendi

​İşgalci İsrail'in katlettiği aile anıldı.
Son anda <br>sözünü kesti

Son anda
sözünü kesti

Akşener: O ayrı... O ayrı... Neyse ne!

Tehlike ve korku içindeler

Tehlike ve korku içindeler

Konya'da evlerinin yanında oluştu.
4 Ocak'a<br>kadar sınav yok

4 Ocak'a
kadar sınav yok

​MEB, 81 ile genelge gönderdi.
Can kaybımız artıyor

Can kaybımız artıyor

Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.