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Ocaktan sıçrayan kıvılcımlar 5 evi yaktı

Ocaktan sıçrayan kıvılcımlar 5 evi yaktı

17:1627/06/2025, Cuma
IHA
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Bartın'da korkutan yangın
Bartın'da korkutan yangın

Bartın'ın Kozcağız beldesinde bir evin bahçesindeki ocaktan çıkan kıvılcımlar 5 evi yaktı. Olayda şans eseri can kaybı yada yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kozcağız Beldesi Yenişar Mahallesi'nde bahçeye kurulan ocaktan sıçrayan kıvılcımlar önce brandayı ardından evi yaktı. Aşırı sıcakların ve rüzgarın da etkisiyle yan yana bulunan 4 eve daha sıçradı. Yangında 5 evden 2'si tamamen kül olurken, 2'si ağır hasar, 1'i ise hafif hasar aldı.


Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın mahalleyi sarmadan söndürüldü.


Olayda şans eseri can kaybı yada yaralanan olmadığı öğrenildi.



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