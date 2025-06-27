Ocaktan sıçrayan kıvılcımlar 5 evi yaktı

Kozcağız Beldesi Yenişar Mahallesi'nde bahçeye kurulan ocaktan sıçrayan kıvılcımlar önce brandayı ardından evi yaktı. Aşırı sıcakların ve rüzgarın da etkisiyle yan yana bulunan 4 eve daha sıçradı. Yangında 5 evden 2'si tamamen kül olurken, 2'si ağır hasar, 1'i ise hafif hasar aldı.