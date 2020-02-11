Öfke kontrolü sıfır

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye meclisinde herkesin gözü önünde AK Partili üyeye küfür etti. Mecliste konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İmamoğlu’na “Elazığ’da deprem konusunda ne yaptınız?” diye sordu. AK Parti Meclis Üyesi M. Akif Aşıkkutlu araya girerek “Kayak yaptı ya!” dedi. Bu eleştiri karşısında kendini kaybeden İmamoğlu ise “G…ne gi….n kayak tatili” diyerek küfür etti.

Fatih Özer Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi’nde AK Parti’li Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu’ya açıktan küfür etti. İmamoğlu, başkanlık ettiği meclis toplantısında tam bir skandala imza attı. AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’nun konuşması sırasında İmamoğlu’nu “Elazığ’da deprem konusunda ne yaptınız?” diye sordu. AK Parti sıralarında oturan AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu’nun “Kayak yaptı ya!” diyerek laf atması üzerine İmamoğlu iğrenç küfürle karşılık verdi. İmamoğlu, “G…ne gi….n kayak tatili” dedi. Göksu’nun konuşmasının ardından söz alan AK Parti İBB Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, “Sayın Başkan, bu şekilde Meclis’i yönetemezsiniz. Özür dilemenizi, ağzınızdan kaçtığını, istem dışı olduğunu düşünmek istiyor ve özür bekliyoruz.” dedi.

KÜFÜRÜ KABUL ETTİ

  • İmamoğlu da “Şahsımı muhatap alan ifadeler de yanlıştır, benim de arkadaşımı muhatap almam da yanlıştır.” şeklinde konuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da yaşanan tartışma üzerine söz alarak İmamoğlu’ndan özür beklediklerini dile getirdi. Göksu’ya cevap veren İmamoğlu, “Şahsen arkadaşımla yüz yüze konuşacağım. Grupla alakası yoktur. Şahsıyla alakası vardır” dedi. İmamoğlu’nun sözlerini ikna edici bulmadıklarını ifade eden Göksu, “Sayın Başkan, Meclis Başkanı sıfatıyla bu sözler size yakışmaz. Özür dileyene kadar biz Meclis’i terk ediyoruz. Sizden beklentimiz yanlış anlaşıldığınızı ifade edip özür beyan edin. Aksi takdirde biz Meclis’i terk ediyoruz.” ifadesini kullandı. Eski Meclis 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ ise meclis üyelerinin dışarı çıkmamasını isteyerek, “En azından üzüntünüzü belirtin. Yoksa iş başka bir boyuta geliyor, şık olmuyor.” diye konuştu. Bu sözler üzerine İmamoğlu ise “Tabii ki üzüntümü dile getiriyorum.” demesi üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, “Özür olarak kabul ediyoruz ve toplantıya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu AK Parti'li Meclis üyesine küfretti
OYNAT 01:45
İBB Başkanı İmamoğlu AK Parti'li Meclis üyesine küfretti
İBB Başkanı İmamoğlu AK Parti'li Meclis üyesine küfretti. AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da yaşanan tartışma üzerine söz alarak İmamoğlu'ndan özür beklediklerini dile getirdi. İmamoğlu 'Tabii ki üzüntümü dile getiriyorum. Kendisiyle baş başa konuşmak istediğimi yeniden dile getiriyorum' demesi üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, 'Sayın Başkanın üzüntüsünü dile getirmesini özür olarak kabul ediyoruz ve toplantıya devam ediyoruz' dedi.


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