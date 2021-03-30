Gündem Oğlunu öldürmekten 75 yıl ceza alan baba tahliye oldu Eşi karara isyan etti
BALİKESİR

Oğlunu öldürmekten 7.5 yıl ceza alan baba tahliye oldu: Eşi karara isyan etti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 3 yıl önce 4 yaşındaki oğlu Kuzey Efe’nin ağzını eliyle kapatarak ölümüne neden olan Hüseyin Ersezgin'e, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi'nde görülen duruşmada, ‘bilinçli taksirle öldürmek’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Baba Ersezgin, tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edilirken, anne Melis Dilan Ersezgin, karara isyan etti.

Haber Merkezi DHA
Oğlunu öldürmekten 7.5 yıl ceza alan baba tahliye oldu: Eşi karara isyan etti
Çocuğunu taksirle öldürmekle suçlanan baba serbest kaldı.

Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde 2018 yılı şubat ayında meydana gelen olayda, Hüseyin Ersezgin, eşi ve kızını eve bırakıp, oğlu Kuzey Efe ile birlikte arabayla dolaşmaya çıktı. Baba Ersezgin, iddiaya göre arabada ağlayan oğlunu susturmak için ağzını eliyle kapatarak ölümüne neden oldu. Jandarma karakoluna giderek, suçunu itiraf eden Ersezgin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

DHA

DAVA İSTİNAFA GİTTİ

Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, baba Hüseyin Ersezgin, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Baba Ersezgin'in avukatının istinafa başvuru üzerine dava, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi'nde yeniden görüldü. Duruşmada, Cumhuriyet savcısı, sanığın suçu taksirle işlediği gerekçesiyle 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

DHA

Mahkeme heyeti, sanığa ‘bilinçli taksirle öldürmek’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Tutuklu kaldığı süre dikkate alınan Hüseyin Ersezgin tahliye edildi.

"KARARI TEMYİZ EDECEĞİZ"

Anne Melis Dilan Ersezgin, tahliye kararını üzüntüyle karşıladıklarını belirterek, "Benim acımı hiçbir karar dindiremeyecek. Olay olmasaydı, çocuğum şimdi yanımda olacaktı. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Alınan tahliye kararını temyiz edeceğiz” dedi.

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