Oğlunun şehit olacağı içine doğmuş: Herhalde oğlumuz şehit olacak, yüzüne o nur güzellik yansımış

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın babası Salih Korkmaz, oğluyla en son 15 gün önce görüştüğünü belirterek, "Eşime 'Herhalde oğlumuz şehit olacak. Yüzüne o nur, güzellik yansımış' dedim" ifadesini kullandı.

Şehit Korkmaz'ın, Finike ilçesi Turunçova Mahallesi'nde yaşayan ailesi, taziyeleri kabul etti. İlçede seracılık yapan baba Korkmaz, üzüntülü ancak gururlu olduğunu söyledi.

Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz

Askerlere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Bu devlet bizim. Bu ülkeyi böldürmeyeceğiz. Şehitlik mertebesini iyi biliyoruz. Peygamberimizin komşusu olacak. Bu inançla yaşıyoruz. Oğlumla en son 15 gün önce görüşmüştüm. O zaman belliydi şehit olacağı. 15 gün boyunca hep gezdi. Yıllardır gezmediği kadar gezdi. Eşime 'Herhalde oğlumuz şehit olacak. Yüzüne o nur, güzellik yansımış.' dedim. Şehitlik yüzüne vurmuştu. Tabutuna da baktım zaten, yüzünde aynı nur vardı."

Şehit Korkmaz'ın naaşı, Turunçova Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

GÜNDEM Kahraman şehitlerin hikayeleri yürek burkuyor

GÜNDEM 50 gün sonra düğünü vardı: Şehit ateşi Sancaktepe’ye düştü

GÜNDEM 43 yıl önce babası şimdi de oğlu şehit oldu