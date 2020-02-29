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ANTALYA

Oğlunun şehit olacağı içine doğmuş: Herhalde oğlumuz şehit olacak, yüzüne o nur güzellik yansımış

İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın babası Salih Korkmaz, "Oğlumla en son 15 gün önce görüşmüştüm. Eşime 'Herhalde oğlumuz şehit olacak. Yüzüne o nur, güzellik yansımış' dedim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın babası Salih Korkmaz
Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın babası Salih Korkmaz

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın babası Salih Korkmaz, oğluyla en son 15 gün önce görüştüğünü belirterek, "Eşime 'Herhalde oğlumuz şehit olacak. Yüzüne o nur, güzellik yansımış' dedim" ifadesini kullandı.

Şehit Korkmaz'ın, Finike ilçesi Turunçova Mahallesi'nde yaşayan ailesi, taziyeleri kabul etti. İlçede seracılık yapan baba Korkmaz, üzüntülü ancak gururlu olduğunu söyledi.

Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz

Askerlere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunan Korkmaz, şunları kaydetti:

  • "Bu devlet bizim. Bu ülkeyi böldürmeyeceğiz. Şehitlik mertebesini iyi biliyoruz. Peygamberimizin komşusu olacak. Bu inançla yaşıyoruz. Oğlumla en son 15 gün önce görüşmüştüm. O zaman belliydi şehit olacağı. 15 gün boyunca hep gezdi. Yıllardır gezmediği kadar gezdi. Eşime 'Herhalde oğlumuz şehit olacak. Yüzüne o nur, güzellik yansımış.' dedim. Şehitlik yüzüne vurmuştu. Tabutuna da baktım zaten, yüzünde aynı nur vardı."

Şehit Korkmaz'ın naaşı, Turunçova Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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