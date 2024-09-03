Öğretmen okul bahçesinde aracıyla çarparak ölümüne neden olmuştu: Küçük Miray son yolculuğuna uğurlandı!

Ordu'nun Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu-Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Banu Kaya yönetimindeki 52 BK 790 plakalı otomobil bahçeye girdiği sırada, uyum haftası kapsamında okula gelen öğrenci Miray Arslan'a çarptı.
Kazada ağır yaralanan Arslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İki çocuklu Yakup ve Eda Arslan çiftinin vefat eden küçük çocukları Miray Arslan için bugün memleketi Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Bozat Beldesi'ndeki Bozat Eski Camii'nde öğle namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Miray'ın ailesi, yakınları, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargel oğlu ile sevenleri katıldı. Cenaze namazı sonrasında minik Miray aile kabristanlığında toprağa verildi.