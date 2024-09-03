Öğretmen okul bahçesinde aracıyla çarparak ölümüne neden olmuştu: Küçük Miray son yolculuğuna uğurlandı!

Kazada ağır yaralanan Arslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İki çocuklu Yakup ve Eda Arslan çiftinin vefat eden küçük çocukları Miray Arslan için bugün memleketi Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Bozat Beldesi'ndeki Bozat Eski Camii'nde öğle namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Miray'ın ailesi, yakınları, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargel oğlu ile sevenleri katıldı. Cenaze namazı sonrasında minik Miray aile kabristanlığında toprağa verildi.