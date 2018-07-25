Oktar’ın koruması tutuklandı

Adnan Oktar örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada firari durumda olan Adnan Oktar’ın silahlı yakın koruması Cüneyt Özyaşar Ankara’da kıskıvrak yakalandı. Cinsel istismar, tehdit, şantaj ve örgüt üyeliği dahil birçok suçtan aranan Cüneyt Özyaşar dün İstanbul’a getirildi. Özyaşar İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde alınan ifadesi sonrası geçtiğimiz gün İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Özyaşar, sevk edildiği İstanbul Adliyesi’nde savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

169 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce sorgulanan Özyaşar, tutuklandı. Özyaşar’la birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 169 oldu. Özyaşar’ın ağabeyi Harun Özyaşar’ın da firari olduğu ve Ukrayna’da faaliyet gösterdiği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden 5’i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, 182’si adliyeye sevk edilmişti. Bunlardan aralarında Adnan Oktar’ın da bulunduğu 168 şüpheli tutuklanırken, 13’ü adli kontrol tedbiriyle olmak üzere 14 kişi de serbest bırakılmıştı. Oktar’ın bir çok suçtan tutuklanmasına karar verilmişti.