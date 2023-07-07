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Olumlu bakışımız karşılık bulmadı

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine yönelik olumlu tutumuna karşılık bulamadığını söyledi.

Canberk Doğan
04:00 . 7/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

Bakanlık’ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında konuşan Albay Aktürk, “İsveç’in Finlandiya’da olduğu gibi Madrid Zirvesi’nde verilen taahhütlerini somut olarak yerine getirdiği, buna milletimiz ve Meclisimiz ikna olduğu takdirde, üyeliğine onay verilmemesi için bir neden bulunmadığını vurgulamakta yarar görüyoruz” dedi.


ÇEKİNCELERİMİZ HAKLI ÇIKTI

Aktürk şöyle devam etti: “Ancak bu olumlu tutumumuza rağmen, Kurban Bayramı’nın ilk günü yaşanan Kur’an yakma eylemi, bu süreçteki çekincelerimizin ne kadar haklı olduğunun bir göstergesidir. Sözde ‘ifade özgürlüğü’ adı altında kutsal değerlerimize yönelik bu aşağılık saldırıyı kınıyoruz. Mevcut şartlar altında bir kez daha hatırlatmak isteriz ki İsveç’in NATO üyeliği hususu yüce Meclisimizin takdirindedir. Aynı zamanda bu husus kamuoyumuz tarafından da yakından takip edilmektedir.”


794 TERÖRİST ETKİSİZ

Aktürk, 1 Ocak’tan itibaren Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde 19’u büyük, 301’i orta çaplı 320 operasyon icra edildiğini, 21’i son bir haftada olmak üzere 794 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti. Aktürk, “1 Ocak’tan itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 67 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 587 terörist etkisiz hale getirilmiştir” ifadelerini kullandı.


#Milli Savunma Bakanlığı
#NATO
#üyelik
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