Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi: Bazı seferler iptal edildi Marmara Bölgesinde birkaç gündür hakim olan fırtınalı hava bazı illerdeki deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Öte yandan, Bursa Deniz Otobüslerinin de (BUDO) yarınki bazı seferlerinin, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi ve Çanakkale'de de GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, fırtına nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

Haber Merkezi 30 Aralık 2019, 19:55 Son Güncelleme: 30 Aralık 2019, 23:02 AA