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ARTVİN

Ömer Halisdemir’den ne istedin

31 Mart’ta Artvin’in Arhavi ilçesinde yönetim AK Parti’den CHP’ye geçti. CHP’li Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu’nun ilk icraatı, belediye binasının girişinde bulunan 15 Temmuz kahramanı Halisdemir’in fotoğrafını indirmek oldu.

Fatih Özer Yeni Şafak
15 Temmuz köşesinin önceki hali (Solda) ve sonraki hali (Sağda)
15 Temmuz köşesinin önceki hali (Solda) ve sonraki hali (Sağda)

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti’den CHP’ye geçen belediyelerde her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor. O skandalların birinin de Artvin’in Arhavi ilçesinde yaşandığı ortaya çıktı. 2009- 2019 arasında AK Parti yönetimindeki Arhavi, yeni dönemle birlikte CHP yönetimine geçti. CHP’den Arhavi Belediye Başkanı seçilen Vasfi Kurdoğlu’nun, göreve gelir gelmez ilk icraatının Arhavi Belediyesi girişindeki 15 Temmuz Demokrasi köşesinde bulunan Şehit Ömer Halisdemir’in fotoğrafını indirmek olduğu öğrenildi.

Vasfi Kurdoğlu

TEPKİLERE DAYANAMADI

Göreve geldikten 15 gün sonra Şehit Ömer Halisdemir’in fotoğrafını kaldırıldı. Şehitler köşesinde kahraman Şehit Halisdemir’in fotoğrafını göremeyen Arhavi halkı CHP’li belediye başkanı Kurdoğlu’na tepki gösterdi. Halkın göstermiş olduğu tepkilere ve şikayetlere dayanamayan CHP’li Kurdoğlu kararından geri adım attı. 15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir’in fotoğrafı aradan geçen bir haftanın ardından yeniden şehitler köşesindeki yerini aldı.

Ömer Halisdemir

BELEDİYE İÇLER ACISI DURUMDAYDI

Yaşanılan skandalı kamuoyu ile paylaşan AK Parti Arhavi İlçe Başkanı Ufuk Yıldız, Yeni Şafak’a konuştu.Skandalların Ömer Halisdemir ile sınırlı kalmadığını ifade eden Yıldız, “ 2009’da yönetimi CHP’den devraldık. O dönem belediye içerisinde bulunan ‘Gençliğe Hitabe’ ve ‘İstiklal Marşı’nın’ harfleri dökülüyordu. Dışarıda bulunan Atatürk büstünün boyaları kabarmış, içler acısı bir durumdaydı. Belediyede Atatürk portresi dahi yoktu. Hepsini yeniledik ve bakımlarını yaptık. Ancak bu yönetim 15 Temmuz hain darbe girişiminin bir tiyatro olduğunu düşündüğü için Halisdemir’in de fotoğrafını kaldırdılar. Bu zihniyet bütün Türkiye’de aynı talimatı almış. Belediyelerde T.C. ibaresinin olmadığını söyleyip belediye borçlarını asarak toplumu kaosa sürüklemek istiyorlar. Yapılan kaos planları da organize bir şekilde yapılıyor” dedi.

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