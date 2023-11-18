On hastane Mehmetçik için hazır

Yaşar Güler
Askeri hastanelerin tekrar açılması için sürecin işlediğini belirten Güler, diğer hastaneler konusunda “Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı 4 seyyar hastane var. TCG Anadolu’da bulunan ikinci basamak sağlık teşkili, KKTC’de Girne Askeri Hastanesi, Sağlık Bakanlığı'na bağlı 2 seyyar sahra hastanesinde ikinci basamak acil sağlık hizmeti de yine bunların hepsi şu anda ve bize ait” dedi.
226 RÜTBELİ 319 SİVİL TABİP VAR
Bakanlık kadrolarında 226 rütbeli hekimin görev yaptığı bilgisini veren Güler, “Bunların hepsi rütbeli ve 50 uzmanlık öğrencimiz var” diye konuştu. Sivil sağlık çalışanlarının Silahlı Kuvvetlerde çalışmak için müracaat ettiğini de belirten Güler, “MSB'nin kadrolarında 319 sivil tabip görev yapıyor” diye konuştu.