On hastane Mehmetçik için hazır

Askeri hastanelerin tekrar açılması için sürecin işlediğini belirten Güler, diğer hastaneler konusunda “Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı 4 seyyar hastane var. TCG Anadolu’da bulunan ikinci basamak sağlık teşkili, KKTC’de Girne Askeri Hastanesi, Sağlık Bakanlığı'na bağlı 2 seyyar sahra hastanesinde ikinci basamak acil sağlık hizmeti de yine bunların hepsi şu anda ve bize ait” dedi.