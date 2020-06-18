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POLİTİKA

On sekiz şehrin başsavcısı değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), adli yargıda 4 bin 163, idari yargıda 465 hakim ve savcının yerinin değiştirildiği 2020 yılı yaz kararnamesini açıkladı. Kararnameyle, 18 il ve 51 ilçe başsavcısı değişti.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kararnameyle Ankara Adliyesi’nde de önemli değişiklikler yapıldı. Ankara Başsavcıvekilleri Gürhan Özok ve Mustafa Başer, Yargıtay’a düz savcı yapıldı. Adalet Başmüfettişi Alparslan Tufan ve Adalet Bakanlığında Daire Başkanı Bülent Kayaş ile Ankara Batı Başsavcıvekilleri Durdu Özer ve Mehmet Işık ise Ankara Cumuhriyet Başsavcıvekilliği görevine getirildi. FETÖ’nün 17 Aralık soruşturmasını Celal Kara’dan devralan ve takipsizlik kararı veren İstanbul Savcısı Ekrem Aydıner İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevine getirildi. İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Necip Sarı Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak atandı. Yine İstanbul Savcısı olarak görev yapan Ercan Devrim, İbrahim Bozkurt ve Orhan Aydın da İstanbul Başsavcıvekili oldu. Kararnameyle Nazilli Savcısı Tuba Ersöz Konya Beyşehir Başsavcılığına getirildi. Böylece Ersöz, başörtülü ilk başsavcı oldu.

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