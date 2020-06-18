On sekiz şehrin başsavcısı değişti

Kararnameyle Ankara Adliyesi’nde de önemli değişiklikler yapıldı. Ankara Başsavcıvekilleri Gürhan Özok ve Mustafa Başer, Yargıtay’a düz savcı yapıldı. Adalet Başmüfettişi Alparslan Tufan ve Adalet Bakanlığında Daire Başkanı Bülent Kayaş ile Ankara Batı Başsavcıvekilleri Durdu Özer ve Mehmet Işık ise Ankara Cumuhriyet Başsavcıvekilliği görevine getirildi. FETÖ’nün 17 Aralık soruşturmasını Celal Kara’dan devralan ve takipsizlik kararı veren İstanbul Savcısı Ekrem Aydıner İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevine getirildi. İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Necip Sarı Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak atandı. Yine İstanbul Savcısı olarak görev yapan Ercan Devrim, İbrahim Bozkurt ve Orhan Aydın da İstanbul Başsavcıvekili oldu. Kararnameyle Nazilli Savcısı Tuba Ersöz Konya Beyşehir Başsavcılığına getirildi. Böylece Ersöz, başörtülü ilk başsavcı oldu.