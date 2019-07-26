Gündem Önce 48, sonra 72 saatlik grev
İSTANBUL

Önce 48, sonra 72 saatlik grev

CHP’li Maltepe Belediyesi’nde 48 ve 78 saatlik yeni grev kapıda. 800 taşeron işçi CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın seçim öncesi kendilerine vermiş olduğu zam taahhüdünü yerine getirmemesi halinde yeniden iş bırakma eylemine gidecek. Geçtiğimiz günlerde yapılan 24 saatlik iş bırakma eyleminde temizlik işçileri çöpleri toplamamış, vatandaşın sokağa bıraktığı çöpler yollara taşmıştı.

Fatih Özer Yeni Şafak
Belediye işçileri Başkan Ali Kılıç’ın sözleşme şartlarını yerine getirmesini ve tüm alacaklarının ödenmesini talep ediyor.
Belediye işçileri Başkan Ali Kılıç’ın sözleşme şartlarını yerine getirmesini ve tüm alacaklarının ödenmesini talep ediyor.

CHP’li Maltepe Belediyesi’ne bağlı olarak çalışan 800’e yakın taşeron işçi sekiz ay önce imzalanan çift taraflı toplu iş sözleşmesinde yer alan şartların uygulanmadığı gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde 24 saatlik iş bırakma eylemi düzenledi.

CHP’li belediye başkanı Ali Kılıç’ın 31 Mart yerel seçimlerinden önce işçilere imzalanan sözleşme şartlarına uyacağı yönünde söz verdiği ancak 8 aydır sözünde durmadığı anlaşıldı.

VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI

31 Mart seçimleri öncesi CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, seçim kampanyası olarak katıldığı dernek ziyaretlerinde vatandaşlara “Açık söylüyorum ilk okulu bitirmemiş bir süpürgeci bile Maltepe Belediyesi’nde 3 bin 500 TL maaş alıyor” sözlerini söyleyerek oy toplamaya çalıştı.

Yeniden belediye başkanlığına seçilen CHP’li Kılıç, verdiği sözleri tutmadı. Kılıç’ın sene başında yapılan toplu iş sözleşmesinde yer alan maddelere uymadığını söyleyen Maltepe Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Ufuk Yıldız, “Seçim öncesinde yapılan toplu iş sözleşmesinin maddeleri yerine getirilmedi” dedi.

GÖRÜŞMELER SONUÇSUZ

AK Parti Meclis Üyesi Yıldız, “24 saatlik iş bırakma eyleminin ardından CHP’li Ali Kılıç yönetimi ile tekrar görüşme gerçekleştirildi. Ancak bu görüşmeden de olumlu bir sonuç alınmadığını öğrendik.

CHP’li Ali Kılıç’ın olumlu bir adım atmaması halinde Maltepe Belediyesi Fen İşleri, Park ve Bahçe, Destek Hizmetler Müdürlüğü’nde çalışan 800’e yakın taşeron işçi yeni bir iş bırakma eylemi düzenleyecek. İlk iş bırakma eylemi 48 saat olarak yapılacağını öğrendik. Eğer yeniden bir adım atılmazsa bu sefer 72 saatlik başka bir iş bırakma eylemi düzenleyecekler” ifadesini kullandı.

REKLAM

24 saatlik iş bırakma eyleminde çöpler toplanmamıştı.

200 TL ZAM VERECEKTİ

İmzalanan toplu iş sözleşmesinde işçilere ortalama 200 TL zam yapılacağının belirtildiğini söyleyen Yıldız, “İşçilerin tek isteği kendilerine vaat edilen ve sözleşmede yer alan ortalama 200 TL zam ve çalışma saatlerinin düzenlenmesi. Bunu bile vermekte zorlanıyorlar.

Çünkü Maltepe Belediyesi’nin güncel borcu 500 milyon TL’ye dayandı. Kasa boşaldığı için işçilere söz verilen zam miktarı da yaklaşık 8 aydır ödenmiyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan 24 saatlik iş bırakma eyleminde temizlik işçileri çöpleri toplamamıştı. Vatandaşların çöp konteynerlerine bıraktığı çöpler yollara kadar taşmıştı. Yeni iş bırakma eyleminde daha kötü sonuçlar ortaya çıkacaktır” şeklinde konuştu.

Srebrenitsa soykırımının kadın yüzü ve Brammertz
HAYAT
Srebrenitsa soykırımının kadın yüzü ve Brammertz
Faiz düştü ezber bozuldu

Faiz düştü ezber bozuldu

4,5 yıl aradan sonra yapılan faiz indirimi, ezber bozan karar oldu.
Anlaşmaları askıya aldı

Anlaşmaları askıya aldı

​İsrail'in işgal girişimlerine Filistin'den sert tepki.
Türk tırlarına gümrük zulmü

Türk tırlarına
gümrük zulmü

Suudiler, Türk araçlarını gümrükte bekletiyor.
Korgeneraller<br> YAŞ'ı bekliyor

Korgeneraller
YAŞ'ı bekliyor

Erdoğan, başkanlığında 1 Ağustos'ta toplanacak.
Mossad’a top atışı

Mossad’a top atışı

İsrailli ajanların yardımına ABD yetişti.
Maraş açılacak

Maraş açılacak

Maraş'ın açılması için ilk adım atıldı.

Avrupa<br> 'düşman' görüyor

Avrupa
'düşman' görüyor

Türkiye 'muhacir' görüyor, Batı 'tehdit' diyor.

Önce 48, sonra <br>72 saatlik grev

Önce 48, sonra
72 saatlik grev

CHP'li Maltepe Belediyesi'nde yeni grev kapıda.

Diyarbakır'da<br> petrol mesaisi

Diyarbakır'da
petrol mesaisi

Hidrolik çatlatmayla petrol üretilecek.
İlk teşekkür Amasya'ya

İlk teşekkür Amasya'ya

Bahçeli, 3T gezilerine yarın başlıyor.
MİT ve TSK'dan<br>'mikro cerrahi' operasyon!

MİT ve TSK'dan
'mikro cerrahi' operasyon!

'Arabada neden patlayıcı izi yok?' sorusu yanıtını buldu.
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen terörist bakın kim çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.