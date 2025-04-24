Ordu'da otomobil markete daldı

Kaza, Ortayılmazlar Mahallesi Türbe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türbe Caddesi üzerinde Mehmet Ü. idaresindeki 52 ADE O70 plakalı otomobil, Ortaokul Sokak üzerinde seyir halindeki İdris O. idaresindeki 52 AEP 355 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan Mehmet Ü. idaresindeki otomobil, yol kenarında bulunan markete daldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.