Örgüt şovuna erişim engeli

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından sosyal medyada organize şekilde yürütülen dezenformasyon faaliyetlerine karşı önemli bir adım atıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), aralarında terör örgütleriyle iltisaklı yapılanmaların da bulunduğu 40’tan fazla gençlik örgütüne ait sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirdi. Söz konusu hesaplar, İmamoğlu’nun gözaltı sürecini istismar ederek sokak olaylarını teşvik edici, kamu düzenini tehdit eden ve devlet yetkililerine yönelik hakaret içeren içerikler paylaştı. Erişim engeli getirilen platformlar arasında Türkiye İşçi Partili Öğrenciler, Kampüs Cadıları, Gençlik Komiteleri, ODTÜ Medya gibi yapılanmalar öne çıkıyor. Öte yandan provokatif paylaşımlarda bulunan bazı şahsi hesaplara da erişim engeli getirildi.