Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Örgüt şovuna erişim engeli

Örgüt şovuna erişim engeli

Oğuzhan Ürüşan
04:0025/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından sosyal medyada organize şekilde yürütülen dezenformasyon faaliyetlerine karşı önemli bir adım atıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), aralarında terör örgütleriyle iltisaklı yapılanmaların da bulunduğu 40’tan fazla gençlik örgütüne ait sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirdi. Söz konusu hesaplar, İmamoğlu’nun gözaltı sürecini istismar ederek sokak olaylarını teşvik edici, kamu düzenini tehdit eden ve devlet yetkililerine yönelik hakaret içeren içerikler paylaştı. Erişim engeli getirilen platformlar arasında Türkiye İşçi Partili Öğrenciler, Kampüs Cadıları, Gençlik Komiteleri, ODTÜ Medya gibi yapılanmalar öne çıkıyor. Öte yandan provokatif paylaşımlarda bulunan bazı şahsi hesaplara da erişim engeli getirildi.


#Ekrem İmamoğlu
#örgüt
#erişim

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Espressolab kimin? Espressolab sahibi kimdir?