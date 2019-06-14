Orkestra şefine mezar sürgünü

CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, skandallarına bir yenisini daha ekledi. AK Parti döneminde belediye bünyesinde müzisyen olarak çalışan Ayhan Çil, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra başına gelmeyen kalmadı.

Yönetimin AK Parti’den CHP’ye geçmesinin ardından CHP’li Başkan Şahin, Çil’i önce köpek barınağına göndermek istedi. Bundan başarısız olan Şahin, daha sonra Çil’i Mezarlıklar Müdürlüğünde mezar kazıcı olarak sürgün etti.

MEZAR KAZICI OLDU

Kadrolu müzisyen olmasına rağmen mezar kazıcı olarak görevlendirildiğini söyleyen Çil, “AK Parti döneminde işe girdiğim ve AK Parti’ye oy verdiğimi söylediğim için beni böyle bir göreve gönderdi. 10 Haziran’dan bu yana mezar kazıcı olarak gözüküyorum” dedi. 2013 yılında taşeron işçi olarak Bilecik Belediyesi’nde görev yapmaya başladığını söyleyen Çil, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“O dönem Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde taşeron işçi olarak girişim yapıldı. 2018 yılında KHK kapsamında kadroya alındım. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde yüzlerce öğrenciye müzik alanında eğitim verdim.”

PARTİZAN DEĞİLMİŞ

“31 Mart yerel seçimlerinden sonra her şey tam tersine döndü. Aradan geçen kısa bir süre sonra CHP’li Başkan Şahin’in beni köpek barınaklarına sürgün edeceğini öğrendim. Köpek barınaklarına gönderemeyince bu sefer beni Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde yer alan mezar kazıcılığı görevine sürdü. Tüm bu itirazlarıma rağmen bir sonuç değişmedi. Görev yaptığı odanın kilidi zabıtalar tarafından değiştirildi.”

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İHTİYAÇ YOK SAVUNMASI

Bilecik Belediyesi tarafından yazılan yazıda “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün ilgi yazıları ile Ayhan Çil’e ikinci bir talebe kadar müzik kursları bünyesinde ihtiyaç duyulmadığından KHK bünyesinde şirketiniz daimi işçi kadrosuna geçiş meslek kodu olan mezar kazma işçisi unvan kodunun tekrar düzeltilerek 10.06.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederiz” denildi.

Bayram harçlığı için çalıştırmış!

Adı skandallarla anılan CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Şemih Şahin, Yeni Şafak’ın “Halka değil kendine hizmet” başlıklı haber üzerine açıklama yaptı. Yeni taşınacağı evin tadilatını belediye işçilerine yaptırdığını kabul eden CHP’li Şahin, “Çalışmalar benim izin dönemimde başlamış. Mesai içi değil hafta sonu diye biliyorum. O çocukları bayram harçlığı olsun diye mesai dışı ben çalıştırdım. Paralarını ödedim. Bu hakkım olmasına rağmen alın teri kurumadan ödedim” dedi.

CHP’li Şahin konuşmasında, “Benim bir tane dikili ağacım yok. Belediye başkanlığı görevim bittiğinde de olacağını hiç düşünmüyorum. Ben böyle bir adamım” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Adam tam bir yalan rüzgarı