Ormanya huzur ve etkinlik dolu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi himayesinde faaliyet gösteren ve doğaseverlerin uğrak noktalarından biri olan Ormanya’da, genel bakım ve onarım işlerinin yanı sıra hayvan bakımları tamamlandı. Bayram tatilini doğada geçirmek istenler için kamp alanı ve mesire alanı bulunan Ormanya, bu bayramda da ziyaretçilerini bekliyor. İki bin dönüm üzerine kurulu ormanlık alanda; hayvanlar ile içe içe olabileceğiniz Çocuk Hayvan Çiftliği, Kızıl Geyik, Ceylan ve Karaca gibi yaban hayvanlarını doğal yaşam alanlarında özgürce görebileceğiniz Yaban Yaşam Alanı var. Doğa parkurları, kuşlar için özenle hazırlanan ve birçok kuşu gözlemleyip tanıyabileceğiniz Alanda Kuş Gözlem yerinin yanı sıra, oltasını alıp balık tutmak isteyen ziyaretçiler için Sportif Olta Balıkçılığı Alanı da bulunuyor.

TÜRKİYE’NİN İLK ORMAN KÜTÜPHANESİ

Türkiye’nin ilk Orman Kütüphanesi de bayramda çocukları kitaplar ile buluşturacak. Toplamda 21 kitaplığın bulunduğu ve iki bini aşkın kitabın yer aldığı Orman Kütüphanesinde; doğa yayınlarından turizm yayınlarına, tarih yayınlarından dünya klasiklerine varana dek birçok kitap bulunuyor. Kamp severler, seyyahlar ve gezginlerin uğrak noktası olan Ormanya Kamp Alanı; karavan ve çadır konaklamayı seven turistler için vazgeçilmez hale geldi. Karavan kültürünün de yayılması ile birlikte Ormanya birçok turisti kamp alanına çekmeye devam ediyor. Kocaeli’nin müthiş doğasıyla buluşmak için doğaseverlere fırsat sunan Ormanya Kamp Alanı, bu bayramda doğaseverlerin uğrak noktası olacak.

ÇOCUKLAR AT BİNİŞİ İLE BULUŞACAK

Dört günlük bayram tatili boyunca çocukları da unutmayan Ormanya, at biniş eğitimleri için hazırlıklara başladı. Alanında uzman eğitmenlerin vereceği eğitim 6-18 yaş arası çocukları kapsayacak. Bayram boyunca hizmet verecek olan Ormanya; doğayla baş başa olmak isteyen tüm doğaseverler için 09.00 - 20.00 saatleri arasında açık olacak.







