Oruç Reis 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçişini yaptı

Sabah saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerinde Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan ‘Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi saat 12.00 sıralarında Marmara Denizi'ne yol almak üzere Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen 2 bin 23 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanı ve 334 metre kule yüksekliğiyle, ‘dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü' unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçti.