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Oruç Reis 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçişini yaptı

Oruç Reis 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçişini yaptı

13:062/07/2025, Çarşamba
IHA
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Oruç Reis Çanakkale Boğazı'nda.
Oruç Reis Çanakkale Boğazı'nda.

Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamlayan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçti.

Geçen yıl 4 Ekim'de Filyos Limanı'ndan yola çıkan Oruç Reis, Somali'de 234 gün süren görevini başarıyla tamamladı. Somali'nin 3 ayrı deniz blokunda 4 bin 464 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri toplayan Oruç Reis'in görevi, 6 Haziran'da sona erdi. Mogadişu Limanı'nda düzenlenen uğurlama töreninin ardından 15 Haziran'da yurda dönmek üzere harekete geçen Oruç Reis, Süveyş Kanalı'nı geçerek Akdeniz'e ulaştı.


Sabah saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerinde Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan ‘Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi saat 12.00 sıralarında Marmara Denizi'ne yol almak üzere Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen 2 bin 23 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanı ve 334 metre kule yüksekliğiyle, ‘dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü' unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçti.

Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ile beraberindeki Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisine donanmadan ‘F-241 TCG TURGUTREİS' ve ‘F-495 TCG GEDİZ' firkateynleri eşlik etti.




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