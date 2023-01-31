Osmanlı dönemine ait: Çanakkale'de ele geçirildi

Mısır’ın Giza kentinde yer alan yüzlerce yıllık tarihi Sakkara bölgesinde antik Mısır'a ait yeni eserlerin keşfedildiği duyuruldu. Bölgede yapılan kazılarda, Mısır'ın altıncı hanedanı krallarından I.Pepi'nin mezarı, onun için çalışan "Missi" isimli bir rahibe ait heykeller, "Hakka Şibs" isimli bir kişiye ait mezar ve çanak çömlek parçaları bulundu.