Gündem ÖSYM 2023 sınav takvimi yayımlandı mı? ÖSYM takvimine göre YKS, DGS, LGS, ALES, KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
EĞİTİM

ÖSYM 2023 sınav takvimi yayımlandı mı? ÖSYM takvimine göre YKS, DGS, LGS, ALES, KPSS sınavı ne zaman yapılacak?

YKS, DGS, LGS, ALES, KPSS gibi birçok sınavı düzenleyen ÖSYM sınav takvimi ile gündeme geldi. Okullarda yeni dönem başlarken bu noktada sınavlara katılım sağlayacak olan öğrenciler “2023 ÖSYM takvimi ile YKS, DGS, LGS, ALES, KPSS sınavı ne zaman yapılacak, yeni takvim ne zaman yayımlanır?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2023 ÖSYM takvimi ile ilgili son durum.

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ÖSYM 2023 sınav takvimi yayımlandı mı? ÖSYM takvimine göre YKS, DGS, LGS, ALES, KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
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Yeni eğitim öğretim yılıyla beraber binlerce öğrenci YKS, DGS, LGS, ALES, KPSS sınavlarının düzenleneceği tarihi merak ediyor. Hal böyleyken ise gözler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM'den gelecek yeni sınav takvimi açıklamasına çevrildi. Peki, 2023 ÖSYM takvimi ile YKS, DGS, LGS, ALES, KPSS sınavı ne zaman yapılacak, yeni takvim ne zaman yayımlanır? İşte detaylar...

2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

ÖSYM her yıl yeni döneme ilişkin sınav takvimini duyuruyor. Bu noktada YKS, DGS, LGS, ALES, KPSS gibi sınavların da tarihleri netlik kazanıyor. Şimdilerde adaylar "ÖSYM sınav takvimini ne zaman yayımlayacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yeni döneme ait bu takvim ve tarihler genellikle Aralık ayı gibi kurumun resmi sitesi üzerinden yayımlanıyor.

YKS SINAV TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2023 etabı için henüz tarih bilgisi netleşmedi. 2022 yılında YKS 18-19 Haziran'da yapıldı. Bu bilgiler ışığında 2023 YKS oturumlarının da haziran ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor.

Konuya dair ÖSYM'den bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.

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