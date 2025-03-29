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Otomobile ateş açtı mezarlıkta yakalandı

Otomobile ateş açtı mezarlıkta yakalandı

11:0729/03/2025, Cumartesi
G: 29/03/2025, Cumartesi
DHA
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Bursa'da park halindeki otomobile ateş açan şüpheli mezarlıkta yakalandı
Bursa'da park halindeki otomobile ateş açan şüpheli mezarlıkta yakalandı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir kişi park halindeki otomobile ateş açtı. Saldırının ardından kaçan şüpheli, polis tarafından mezarlıkta yakalandı.

Bursa’da bir otomobile ateş açıldı. Olay, saat 01.00 sıralarında Yıldırım ilçesine bağlı Eğitim Mahallesi’ndeki Teyyaracı Mehmet Ali Caddesi’nde yaşandı. Cadde üzerinde park halinde bulunan 16 EE 033 plakalı otomobile 7 el ateş açıldı. Otomobile ateş açtı, mezarlıkta yakalandı - 1Olayın ardından emniyet güçleri bölgede inceleme yaptı. Ateş açan şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaçan şüpheliyi kısa sürede Değirmenlikızık Mezarlığı’nda yakaladı.




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