Bursa’da bir otomobile ateş açıldı. Olay, saat 01.00 sıralarında Yıldırım ilçesine bağlı Eğitim Mahallesi’ndeki Teyyaracı Mehmet Ali Caddesi’nde yaşandı. Cadde üzerinde park halinde bulunan 16 EE 033 plakalı otomobile 7 el ateş açıldı. Otomobile ateş açtı, mezarlıkta yakalandı - 1Olayın ardından emniyet güçleri bölgede inceleme yaptı. Ateş açan şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaçan şüpheliyi kısa sürede Değirmenlikızık Mezarlığı’nda yakaladı.