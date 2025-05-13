Özel çocuklar için eğitim kitabı seti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel gereksinimli çocukların okulda edindiği akademik ve sosyal becerilerin evde de desteklenmesini sağlamak amacıyla "Aile Eğitimi Kitap Seti"ni yayınladı. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ailelerin, çocuklarının erken çocukluk döneminden öğrenim hayatlarının sonuna kadar gelişimlerini takip edebilmeleri ve onları her kademede destekleyebilmeleri için çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, özel gereksinimli çocukların ailelerine rehber olması amacıyla "Aile Eğitimi Kitap Seti" hazırlandı. Set, çocukların öğrenme güçlüğü, zihin yetersizliği, fiziksel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, duygu ve davranış bozuklukları, dil ve konuşma bozuklukları, çoklu yetersizlik, işitme yetersizliği ve görme yetersizliğine yönelik 9 başlıktan oluşuyor. Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) yayınlanan, tüm kademelerdeki öğrencilerin ailelerine yönelik ayrı ayrı düzenlenen kitap setinde, toplam 49 kitap ve yaklaşık 500 video yer alıyor.