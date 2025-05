Maarif Platformu eğitim sistemini tartıştı: Zorunlu eğitim bir oyalama mı?

“Üç STK adına yayınlanan bu raporun içeriği mevcut eğitim sistemine yönelik önerileriyle kamuoyunda çok tartışıldı. Raporun gündeme getirdiği tespit ve çözümleri olumlayan, takdir eden ya da eğrisiyle doğrusuyla değerlendirenlerin dışında Türkiye’deki her konuda olduğu gibi burada da ideolojik yaklaşarak çarpıtmaya çalışanlar da ortaya çıktı. Biz STK’lar olarak raporun yansımalarını ve üzerinde cereyan eden tartışmaları değerlendiren ikinci bir rapor daha kaleme almaya karar verdik. Türk Eğitim Sistemindeki sorunların çözümüne katkıda bulunması ümidiyle sizlerin görüşüne sunuyoruz.”

Çocuklarımızın doğuştan gelen girişimci ruhunu, yeteneklerini ve merakını tekdüze kalıplar içinde törpülemek yerine, onları sanatla, bilimle ve marifetle buluşturan dinamik bir eğitim yapısı inşa etmek en büyük ülkümüzdür. Bu çabanın arkasındaki temel kaygı, ülkemizin en kıymetli varlığı olan genç nesilleri, bireysel özellikleri ve potansiyelleri doğrultusunda yetiştirebilecek alternatif eğitim yolları aramaktır. Her bir çocuğun benzersiz bir dünya olduğu gerçeğinden hareketle, eğitim sistemimizi daha esnek, daha özgür ve daha insan merkezli bir yapıya kavuşturmanın, sadece bugünün değil, geleceğin de en önemli vatanseverlik görevlerinden biri olduğuna inanıyoruz.

Cevap: Eğitim birliği, tek tip bir müfredat dayatmak veya çocukları tek bir dünya görüşüne hapsetmektedir. Yanlış eğitim birliği anlayışı ile, her çocuğun maddi ve manevi olarak mutlu olacağı, yeteneklerini geliştirebileceği ve topluma faydalı bireyler olarak yetişebileceği bir eğitim ortamı sağlamanın önüne geçilmektedir. Eğitim birliği, farklı ve esnek müfredatlarla ve halkı temsil eden sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan iş birlikleriyle zedelenmez, aksine zenginleştirilmelidir. Bu iş birlikleri, çocuklarımızın farklı bakış açıları kazanmasına, farklı kültürleri tanımasına ve farklı beceriler geliştirmesine olanak tanır. Önemli olan, bu iş birliklerinin şeffaf, denetlenebilir ve eğitim birliği ilkesine uygun olarak yürütülmesidir. Eğitim birliği, tekelci bir anlayışla değil, çoğulcu bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Devlet aile, toplum ve çağın istek ve gereklerini bilmeli bu isteklere göre hareket ederek farklı görüşlere ve taleplere saygı duyan bir eğitim sistemi oluşturmalıdır. Çocuklarımızın kendi anlamlarını bulmalarına, kendi mutluluklarını keşfetmelerine ve kendi potansiyellerini gerçekleştirmelerine fırsat tanıyan bir eğitim sistemi, gerçek eğitim birliğini sağlayacaktır. Geçmişte Aristo, Farabi, Platon ve Gazali gibi düşünürlerin vurguladığı gibi, eğitimin nihai amacı insanı mutlu etmektir. 21. yüzyılda bu mutluluk, sadece maddi refahla değil, aynı zamanda manevi tatminle, toplumsal sorumlulukla ve bireysel özgürlükle de mümkündür. Eğitim birliği, bu çok boyutlu mutluluğu hedefleyen bir eğitim anlayışını benimsemelidir.

Cevap: Eğitim birliği ilkesinin sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan iş birlikleri aracılığıyla zedelendiği iddiası, eğitim sürecinin toplumsal doğasını ve çağdaş demokratik yapıların işleyişini göz ardı eden dar bir bakış açısını yansıtmaktadır. Çünkü eğitim yalnızca sınıf ortamlarında, kapalı ve kontrollü mekânlarda üretilen bir faaliyet değil, toplumsal dinamiklerin, kültürel değerlerin, bireysel farklılıkların ve kolektif tecrübelerin bir araya geldiği canlı bir süreçtir. Bugün dünyanın gelişmiş ve demokratik olarak ifade edilen ve ülkemizin pek çok konuda örnek gösterdiği Amerika Birleşik Devletleri’nde, Kanada’da, Almanya’da ve Japonya’da devlet, eğitim alanında sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmayı, eğitimi çeşitlendiren, güçlendiren ve toplumsal katılımı artıran bir mekanizma olarak görmektedir. Örneğin ABD’de çeşitli eğitim STK’ları (Teach for America gibi) kamu okullarında öğretmen yetiştirme ve eğitimi destekleme süreçlerinde doğrudan rol üstlenmektedir. Kanada’da farklı etnik grupların oluşturduğu dernekler, devletle iş birliği içinde kültürel çeşitliliği eğitim sistemine kazandırmaktadır. Avrupa’da pek çok ülkede çevre bilinci, sosyal sorumluluk ve sanat eğitimi gibi alanlarda devlet-STK iş birliği teşvik edilmektedir. Bu küresel tecrübelerden anlaşılmaktadır ki, modern toplumlarda her bir bireyin eğitim sürecine katkı sunmasının en doğal, en organize ve en etkili yollarından biri STK’lar aracılığıyla gerçekleşmektedir. STK’lar, vatandaşların kendi değer dünyaları, toplumsal ihtiyaçlar ve kültürel miras doğrultusunda eğitime destek olmalarını sağlayan yapılar olarak işlev görmektedirler. Bütün bu sebeplerden dolayı eğitime katılımı sivil bir bilinçle artırmak için kamu kurumlarının STK’larla işbirliği yapması hem bireysel sorumluluğun hem de toplumsal dinamizmin güçlenmesi için oldukça önemlidir. Burada asıl üzerinde durulması gereken konu, bu eleştirileri yapanların zihin arkasındaki ideolojik körlük ve dışlamayı da ifade etmek gerekir. Bu noktada esasen yapılmak istenilen STK’lar arasında ideolojik ayrımcılık ve STK’lardan bazılarını sırf düşünce yapıları veya kimlikleri üzerinden dışlayarak düşmanlaştırmaktır. Bu ise demokratik, özgürlükçü ve sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmadığı gibi toplumsal anlamda yaşadığımız kırılmaların da temelini oluşturmaktadır. Çünkü ülkemizdeki bir kesime göre (ki bu grup kendini seçkin sanan, elitist ve seküler kesimdir) Türkiye’de iyi bir şey yapılacaksa bunu sadece kendileri yapabilir. Vatanseverlik sadece onlara göredir ve onların istediği şekilde yapılır. Bu seçkinci grubun istemediği hiçbir şey Türkiye’de gerçekleşemez. Yapılacak iş ülke yararına olsa bile önce onların onayını ve iznini almak gerekir. Velhasıl eğitimde çeşitliliği ve sivil katılımı teşvik etmek, sosyal devletin temel görevlerinden biridir. Bu bağlamda, devletin resmi kayıtlarında yer alan ve ilgili mevzuata uygun şekilde faaliyet gösteren her sivil toplum kuruluşunun eğitim süreçlerine katkı sunması, modern toplumlarda olumlu bir gelişme olarak değerlendirilir. Kamu kurumlarının hangi sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapacağı konusunda önceden bir liste oluşturulmaz; herhangi bir siyasi, ideolojik veya düşünsel gruptan onay almaya gerek olmaz. Ö nemli olan, yürütülen faaliyetlerin hukuka, kamu yararına ve eğitim politikalarına uygun olmasıdır.