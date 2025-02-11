Maarif Platformu'ndan eğitim sistemine yeni çözüm: İşte çalıştaydan çıkan sonuç

Akademisyenler, bürokratlar, iş dünyası temsilcileri ve eğitimciler “Türk Eğitim Sistemi ve Zorunlu Eğitimin Yansımaları" konulu çalıştay sonuç raporunda; Mesleki eğitimin zayıflaması, yetenek israfı ve diplomalı işsizlik gibi sorunlar öne çıkarken, çözüm önerileri eğitimde esneklik, çeşitlilik ve yerelleşmeyi merkeze aldı.