Özel’den yana saf tuttular

Yıllardır “çağdaşlık”, “hukuk” ve “demokrasi” söylemleriyle kamuoyunda pozisyon alan ve “Atatürk’ün çizgisini savunduğunu” iddia eden, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, CHP’deki iç savaşta yine siyasi tarafını açık etti. Dernek, yayınladığı açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini hedef alıp “kayyum niteliğinde müdahale” ifadelerini kullanarak adeta muhalefet bildirisi yayınladı. Özel döneminde usulsüzlükle alındığı tespit edilen bazı malların satışların derneğe bağışlanacağı iddiası sonrası yapılan açıklamasında, “Kayyum niteliğinde bir müdahaleyle getirilen bir yönetimden gelecek herhangi bir bağışın derneğimiz tarafından kabul edilmesi mümkün değildir” denildi. Aynı tartışmaya ilişkin bir açıklama da Atatürkçü Düşünce Derneği’nden geldi.